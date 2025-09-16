Topo

Notícias

Silveira diz que terá reunião com Hugo Motta hoje sobre MPs da reforma do setor elétrico

Brasília

16/09/2025 13h43

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira, 16, que haverá ainda no dia de hoje uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta, para tratar do tema da reforma do setor elétrico, proposta pelo governo via Medida Provisória. O ministro declarou que ainda não há acordo fechado entre governo e Legislativo.

O relator da MP 1.300/2025, deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), já apresentou seu parecer à comissão mista que analisa a proposta.

O texto deve ser votado hoje em plenário. Houve foco na proposta que amplia a Tarifa Social de Energia Elétrica e os demais temas defendidos pelo governo devem ser tratados em outra MP, sob relatoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM). "Confio no trabalho dos relatores", declarou o ministro em conversa com jornalistas.

Silveira também repetiu que a reforma do setor elétrico, enviada pelo governo, é equilibrada, beneficiando a classe média e os mais pobres. É previsto, por exemplo, a abertura de mercado para os consumidores residenciais, o que, em última análise, deve reduzir a conta de luz da classe média, segundo o governo.

