Silveira critica "politicagem" e cobra renovação de distribuidoras em posse da Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, aproveitou seu discurso na posse de diretores de agências reguladoras nesta terça-feira para cobrar avanços no processo de renovação de contratos de distribuidoras de energia elétrica, pedindo que os responsáveis não se engajem em "politicagem" sobre o tema.

Silveira afirmou que o governo precisa assinar os novos contratos com as concessionárias de energia para que elas garantam os R$120 bilhões em investimentos prometidos em troca das renovações.

"Esse decreto (do governo) tem critérios objetivos para renovar as distribuidoras, então não vamos entrar em politicagem não, vamos avançar e vamos renovar, porque o Brasil precisa receber os R$120 bilhões a mais que as distribuidoras farão de investimentos até 2030 para melhorar a qualidade dos serviços no Brasil", disse o ministro.

"Não vamos deixar que a politicagem e a cobrança muitas vezes pública, e apenas críticas vãs, deixem de fazer a renovação das distribuidoras", acrescentou.

O ministro participou nesta terça-feira da cerimônia de posse de dois novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Willamy Frota e Gentil Nogueira, e de José Fernando Gomes, na Agência Nacional de Mineração (ANM).

Ao tratar das distribuidoras de energia, Silveira direcionou sua fala aos novos diretores da Aneel e ao também diretor Fernando Mosna, que estava presente no evento. Os outros dois integrantes do colegiado não comparecem: Agnes da Costa está em viagem a trabalho, enquanto o diretor-geral, Sandoval Feitosa, disse ter tido um imprevisto.

O governo federal busca renovar, por mais 30 anos, 19 contratos de distribuidoras de energia, que juntas atendem boa parte dos consumidores de todo o país. A primeira foi assinada com a EDP Espírito Santo, enquanto outras oito já obtiveram aval para renovação antecipada.

Cabe à Aneel fazer a análise técnica dos serviços que vêm sendo prestados por cada distribuidora nos últimos anos e recomendar ou não ao governo a renovação contratual. Embora o governo tenha editado um decreto com critérios para essa avaliação, alguns diretores da Aneel, como Fernando Mosna, vinham defendendo que a Aneel deveria fazer uma análise ampliada sobre as distribuidoras.

A tese de uma avaliação mais abrangente da situação das distribuidoras não tem encontrado espaço para avançar na diretoria da Aneel. Mosna foi vencido, por exemplo, no caso da , no qual defendeu que a Aneel não deveria encomendar ao governo a assinatura de novo contrato.

Outras renovações ainda não foram distribuídas para a análise dos diretores da Aneel, como a da Enel São Paulo, concessionária que foi fortemente criticada nos últimos anos devido a uma atuação considerada insuficiente para atender consumidores diante de situações climáticas extremas. Recentemente, a empresa voltou a ser alvo de críticas públicas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

(Por Letícia Fucuchima)