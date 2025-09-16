Topo

Sex toys da Dona Coelha estão com 15% off no Dia de Ofertas UOL

Vibrador Borogodó Dona Coelha - UOL
Vibrador Borogodó Dona Coelha Imagem: UOL
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 00h00

Quando o assunto é prazer, não faltam opções de sex toys para explorar sozinho ou acompanhado. No Dia de Ofertas UOL, vibradores, sugadores e até lubrificantes da marca Dona Coelha estão com 15% de desconto para quem usar o cupom exclusivo DONAUOL15 na Shopee.

Conheça alguns destes "brinquedinhos" para aproveitar um momento só seu ou para apimentar a relação:

  • É compatível com brinquedos e preservativos
  • Possui textura sedosa, sem grude ou farelo
  • É feito à base de água e possui ativos como extrato de aloe vera e ácido hialurônico em sua composição
  • Não tem fragrância

  • Aumenta a circulação sanguínea e causa sensação de aquecimento e vibração
  • Ajuda na lubrificação e promete intensificar o orgasmo
  • É vegano

  • É um 2 em 1: de um lado tem um sugador de clitóris e do outro um vibrador
  • Tem uma vibração "tapping", que são batidinhas leves. Isso permite que se pratique a técnica de "edging", ou seja, interromper os estímulos quando se está quase chegando no orgasmo para prolongar o prazer
  • Possui oito modos de "batidinhas" e oito de sucção
  • É recarregável, resistente à água e silencioso

  • Possui eixo principal que penetra e massageia o canal vaginal e plug clitoriano que estimula simultaneamente
  • Tem 10 modos de vibração com 10 cm penetráveis e 4 cm de diâmetro
  • Possui silicone de grau médico e é recarregável

  • Possui tamanho e formato para estimular o clitóris e a zona G
  • Tem silicone macio e pode ser usado na água
  • Possui 10 modos de vibração e é recarregável

  • Possui nove modos de vibração e vem com controle remoto
  • É recarregável via USB e resistente à água
  • Possui silicone macio e design discreto com encaixe por ímã
  • Estímulo ideal para clitóris e zonas erógenas

  • Possui 10 modos de vibração
  • É recarregável
  • É desenvolvido em silicone de toque macio e seguro ao corpo

  • Possui 10 formas de vibração e sucção
  • Pode ser utilizado para penetração, sucção ou penetração e sucção simultâneos
  • É desenvolvido com silicone atóxico e é recarregável

  • Vem em um compartimento semelhante a uma caixinha de fone com a intenção de ser discreto
  • Conta com 10 formas de sucção e permite o encaixe do dedo indicador como suporte, facilitando o manuseio e a estimulação do clitóris
  • Possui apenas um botão lateral que funciona tanto para ligar e desligar, como para alterar os modos de sucção
  • É recarregável

Live Dia de Ofertas UOL

Hoje, às 14h, o Guia de Compras UOL apresenta uma live shop especial com ofertas exclusivas em produtos de diversas categorias. Apresentado por Evelyn B. Marques, o programa terá cupons de desconto em eletrodomésticos, celulares, tênis, produtos de beleza e muito mais. Não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

Notícias

