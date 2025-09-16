Sex toys da Dona Coelha estão com 15% off no Dia de Ofertas UOL

Quando o assunto é prazer, não faltam opções de sex toys para explorar sozinho ou acompanhado. No Dia de Ofertas UOL, vibradores, sugadores e até lubrificantes da marca Dona Coelha estão com 15% de desconto para quem usar o cupom exclusivo DONAUOL15 na Shopee.

Conheça alguns destes "brinquedinhos" para aproveitar um momento só seu ou para apimentar a relação:

É compatível com brinquedos e preservativos

Possui textura sedosa, sem grude ou farelo

É feito à base de água e possui ativos como extrato de aloe vera e ácido hialurônico em sua composição

Não tem fragrância

Aumenta a circulação sanguínea e causa sensação de aquecimento e vibração

Ajuda na lubrificação e promete intensificar o orgasmo

É vegano

É um 2 em 1: de um lado tem um sugador de clitóris e do outro um vibrador

Tem uma vibração "tapping", que são batidinhas leves. Isso permite que se pratique a técnica de "edging", ou seja, interromper os estímulos quando se está quase chegando no orgasmo para prolongar o prazer

Possui oito modos de "batidinhas" e oito de sucção

É recarregável, resistente à água e silencioso

Possui eixo principal que penetra e massageia o canal vaginal e plug clitoriano que estimula simultaneamente

Tem 10 modos de vibração com 10 cm penetráveis e 4 cm de diâmetro

Possui silicone de grau médico e é recarregável

Possui tamanho e formato para estimular o clitóris e a zona G

Tem silicone macio e pode ser usado na água

Possui 10 modos de vibração e é recarregável

Possui nove modos de vibração e vem com controle remoto

É recarregável via USB e resistente à água

Possui silicone macio e design discreto com encaixe por ímã

Estímulo ideal para clitóris e zonas erógenas

Possui 10 modos de vibração

É recarregável

É desenvolvido em silicone de toque macio e seguro ao corpo

Possui 10 formas de vibração e sucção

Pode ser utilizado para penetração, sucção ou penetração e sucção simultâneos

É desenvolvido com silicone atóxico e é recarregável

Vem em um compartimento semelhante a uma caixinha de fone com a intenção de ser discreto

Conta com 10 formas de sucção e permite o encaixe do dedo indicador como suporte, facilitando o manuseio e a estimulação do clitóris

Possui apenas um botão lateral que funciona tanto para ligar e desligar, como para alterar os modos de sucção

É recarregável

Live Dia de Ofertas UOL

Hoje, às 14h, o Guia de Compras UOL apresenta uma live shop especial com ofertas exclusivas em produtos de diversas categorias. Apresentado por Evelyn B. Marques, o programa terá cupons de desconto em eletrodomésticos, celulares, tênis, produtos de beleza e muito mais. Não perca!

