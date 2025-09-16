Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA planeja quase dobrar seu efetivo

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) planeja praticamente duplicar seu efetivo, após receber mais de 150 mil solicitações de emprego, anunciou nesta terça-feira (16) a Secretaria de Segurança Nacional (DHS) em um comunicado.

"O ICE recebeu mais de 150 mil solicitações de americanos patriotas", diz o comunicado, citando a secretária Kristi Noem. "Já emitimos mais de 18 mil ofertas de trabalho provisórias", acrescenta.

Isso significaria praticamente duplicar a força atual do ICE, que segundo seu próprio site conta com 21 mil funcionários, incluindo agentes em campo e pessoal administrativo.

O combate à imigração ilegal é um dos pilares do segundo mandato do republicano Donald Trump.

O presidente assinou uma série de decretos presidenciais, alguns pendentes de revisão judicial, para impedir a entrada no país de pessoas sem documentação, principalmente através da fronteira sul.

A mobilização sem precedentes de tropas ao longo de mais de 3 mil km de fronteira com o México conseguiu praticamente reduzir ao mínimo os cruzamentos ilegais, após quatro anos de recordes de entradas durante a presidência anterior, do democrata Joe Biden.

Em paralelo, o DHS implementou dezenas de milhares de agentes do ICE por todo o país, em uma campanha intensa de prisões que inclui batidas em empresas e locais públicos.

Essas operações foram denunciadas por organizações de defesa dos direitos civis e pela oposição democrata.

A Suprema Corte confirmou na semana passada que o ICE pode deter supostos indocumentados com base em indícios como língua ou aparência física em certos bairros de Los Angeles, onde a população é majoritariamente estrangeira.

Para respaldar as operações contra a imigração ilegal, o Congresso, de maioria republicana, aprovou recentemente um substancial pacote orçamentário para aumentar os recursos do ICE e da polícia de fronteira.

O ICE propõe condições atraentes para ingressar na corporação, segundo o comunicado: um bônus inicial de até 50 mil dólares (265 mil reais), a possibilidade de solicitar o perdão de empréstimos estudantis e melhores condições de aposentadoria.

O número de imigrantes irregulares que conseguiram cruzar a fronteira nos últimos anos é objeto de debate, mas segundo alguns especialistas, entre 8 e 10 milhões de pessoas entraram nos Estados Unidos.

