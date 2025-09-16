Topo

Sem Interlagos, Fórmula 1 terá seis corridas sprint em 2026

16/09/2025 09h45

Assim como em 2025, a temporada 2026 da Fórmula 1 terá seis corridas sprint, incluindo três inéditas: Canadá, Países Baixos e Singapura, anunciou a categoria nesta terça-feira (16).

Os circuitos de Xangai (China), Miami (Estados Unidos) e Silverstone (Inglaterra) completam a lista.

Somente Xangai e Miami conseguiram manter a corrida sprint por mais um ano, enquanto Spa-Francorchamps (Bélgica), Austin (Estados Unidos), Interlagos (Brasil) e Lusail (Catar) serão substituídos.

Para Silverstone, a mudança será um retorno ao passado, já que o mítico circuito inglês organizou a primeira corrida sprint da história da F1, em 2021, enquanto Singapura, Montreal (Canadá) e Zandvoort (Países Baixos) terão a honra de organizá-la pela primeira vez.

A F1, que deseja aumentar o número de corridas sprint no futuro para chegar a pelo menos dez ou até 12 em 2027, decidiu manter um total de seis corridas em 2026 para não sobrecarregar as equipes, que já estarão muito ocupadas com a entrada em vigor das novas normas técnicas.

Também está sendo cogitada a introdução em 2027 de uma mudança no formato das sprints e, eventualmente, um grid invertido para os dez primeiros na classificação, como já ocorre nas corridas sprint da Fórmula 2.

-- Programação das corridas sprint em 2026: 

- China (Xangai): 14 de março 

- Miami: 2 de maio 

- Canadá (Montreal): 23 de maio 

- Inglaterra (Silverstone): 4 de julho 

- Países Baixos (Zandvoort): 22 de agosto 

- Singapura: 10 de outubro

