Topo

Notícias

Secretário do Tesouro dos EUA elogia Bullard em busca por novo chair do Fed

16/09/2025 08h36

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que teve uma boa reunião com James Bullard, ex-presidente do Fed de St. Louis, como parte de sua busca por um novo chair do Federal Reserve.

"O Sr. Bullard e eu tivemos uma sessão muito boa de aproximadamente duas horas. Ele tem uma experiência incrível do Fed de St. Louis. Ele é um especialista em política monetária, tem profundo histórico acadêmico e conhece a instituição Fed muito bem", disse Bessent em entrevista à CNBC.

(Reportagem de Susan Heavey e Doina Chiacu)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Morte de ex-delegado: carros foram roubados em SP e abandonados após crime

[Coluna] Bolsonaro condenado e a dor das vítimas da pandemia

Chanceler alemão diz que acordo comercial com Mercosul precisa entrar em vigor rapidamente

Colheita do milho de inverno atinge 99,1% da área no País, revela Conab

Primeiro-ministro francês anuncia fim de benefícios 'vitalícios' de seus antecessores

Ex-delegado geral Ruy Ferraz fontes será velado na Alesp

O que se sabe sobre ofensiva de Israel na Cidade de Gaza

Trump processa The New York Times por difamação e calúnia e pede US$15 bilhões

Partido político japonês vai nomear IA como líder

Chefe de direitos humanos da ONU pede a Israel que "pare a carnificina" na Cidade de Gaza

Tropas israelenses avançam por terra em Gaza em 'ofensiva principal'