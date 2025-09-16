Secretário do Tesouro dos EUA elogia Bullard em busca por novo chair do Fed

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que teve uma boa reunião com James Bullard, ex-presidente do Fed de St. Louis, como parte de sua busca por um novo chair do Federal Reserve.

"O Sr. Bullard e eu tivemos uma sessão muito boa de aproximadamente duas horas. Ele tem uma experiência incrível do Fed de St. Louis. Ele é um especialista em política monetária, tem profundo histórico acadêmico e conhece a instituição Fed muito bem", disse Bessent em entrevista à CNBC.

