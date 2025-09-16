'Meu cabelo, minhas regras': secador Dyson Airwrap tem desconto de R$ 490

Queridinhos das influenciadoras, os produtos da Dyson estão em promoção exclusiva durante o Dia de Ofertas UOL. E um dos produtos em destaque é o secador Airwrap Complete Long, que está com desconto de R$ 490 com o cupom DYSONUOL na Amazon.

Mas por que investir nesse secador de cabelos? Testamos o produto e explicamos qual a "mágica" por trás do secador Dyson Airwrap Complete Long.

Antes e depois de usar o produto da Dyson para secar os cabelos Imagem: Juliana Almirante

O que gostei

6 em 1. O Dyson Airwrap acompanha seis acessórios que podem ser usados para diferentes maneiras de modelar os cabelos. Um deles é o secador alisador Coanda, que pode ser usado para tirar o excesso de umidade dos fios antes da modelagem com os outros cinco acessórios. Ele também funciona como um "exterminador de frizz", após girar o pino localizado na parte superior e passar nos cabelos. Para diminuir esse efeito arrepiado, o aparelho emite íons negativos.

Os outros acessórios são:

Modelador longo de 30 mm

Modelador longo de 40 mm

Escova rígida

Escova suave

Escova de volume redondo

Os dois modeladores funcionam como babyliss e fazem cachos largos (40 mm) ou menores (30 mm). As escovas rígida (para fios mais grossos) e suave (para cabelos finos) podem ser usadas para alisar os cabelos e modelar as pontas.

Já a escova de volume redondo tem um design parecido com o das escovas secadoras de cabelo disponíveis no mercado e —como o nome sugere— serve para dar um visual mais volumoso aos fios.

Secador da Dyson vem com seis acessórios para diferentes modelagens nos cabelos Imagem: Juliana Almirante

Faz cachos de forma simples. Os modeladores de cachos têm uma tecnologia capaz de atrair os cabelos por meio do fluxo de ar. Assim, o cabelo "se enrola" no modelador sem que seja preciso fazer nenhum esforço.

Cuida dos cabelos. O fabricante diz que esse produto é capaz de fazer um controle inteligente do calor, para manter a temperatura abaixo de 150 ºC e evitar danos aos cabelos. Para isso, o modelo mede a temperatura do fluxo de ar mais de 40 vezes por segundo. Na prática, eu percebi que o cabelo se manteve macio após a secagem.

Secagem super-rápida e silenciosa. O modelo da Dyson permitiu que eu secasse meus cabelos sem gastar muito tempo e com um ruído menor do que já encontrei em outros secadores. Conforme a marca, a tecnologia por trás desse resultado está no motor rápido e de alta pressão, chamado de Dyson V9. Eu usei o acessório Coanda para diminuir a umidade antes de modelar os cabelos e gastei cerca de dez minutos, por exemplo.

Uso seguro. Mais um ponto positivo desse secador é que oferece segurança para evitar o contato com a superfície aquecida durante o uso. Os acessórios contam com um pino na parte superior feito de material com isolamento térmico, o que facilita o manuseio e minimiza os riscos.

Pontos de atenção

Tamanho robusto. A base do secador e os acessórios ocupam um volume considerável. Para maior segurança e proteção, acompanham uma case bastante resistente. Porém, o Airwrap Complete Long vai ocupar um espaço grande na mala e é importante levar isso em conta se você pretende transportar com frequência.

'Pegada' um pouco escorregadia. Percebi que esse modelo tem um acabamento liso na parte em que seguramos com as mãos para secar os cabelos. Em alguns momentos, sentir as mãos escorregarem e prefiro modelos que oferecem mais firmeza durante o uso.

Preço 'salgado'. O custo da alta tecnologia desse produto é elevado em relação a modelos mais tradicionais do mercado. Por isso, não é acessível para muita gente.

Modelador de cachos do modelo Airwrap Complete Long Imagem: Juliana Almirante

O que mudou para mim

Esse secador se mostrou versátil para modelar os cabelos, devido aos variados acessórios que são inclusos na caixa. É como receber seis tipos de equipamentos e pagar por apenas um produto —que é de qualidade e tem recursos de ponta. Dá para sair da "mesmice" e testar novos penteados para os seus cabelos: seja um visual sem frizz ou com aquele volumão.

Para quem é indicado

Esse secador é recomendado especialmente para cabelos médios e longos, segundo o próprio fabricante. Devido ao tamanho dos acessórios, certamente uma pessoa de cabelo curto pode ter dificuldade em usar e, se esse for o seu caso, vale a pena pesquisar outro modelo.

Por outro lado, esse produto se adequa bem a diferentes tipos de cabelos, seja os mais finos ou mais grossos, porque inclui acessórios como a escova suave e rígida, feitas especialmente para cada um deles, respectivamente. Um só produto também consegue alisar fios cacheados como os meus e encaracolar fios lisos.

Devido à tecnologia de controle a temperatura, como eu já mencionei, esse secador protege os fios do calor excessivo. Assim, ajuda a manter os cabelos mais saudáveis, fortes e com brilho. E é bom frisar que também é recomendada a aplicação de um creme ou óleo com proteção térmica antes da secagem dos fios.

