Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

O governo federal já divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. O cronograma é organizado conforme o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que os cotistas façam a retirada a partir de sua data de aniversário. Por exemplo, quem nasceu em janeiro já poderá movimentar o saldo dentro do período estipulado.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: 02/01/2025 a 31/03/2025

Fevereiro: 03/02/2025 a 30/04/2025

Março: 03/03/2025 a 30/05/2025

Abril: 01/04/2025 a 30/06/2025

Maio: 02/05/2025 a 31/07/2025

Junho: 02/06/2025 a 29/08/2025

Julho: 01/07/2025 a 30/09/2025

Agosto: 01/08/2025 a 31/10/2025

Setembro: 01/09/2025 a 28/11/2025

Outubro: 01/10/2025 a 30/12/2025

Novembro: 03/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona essa modalidade

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional de saque-rescisão. Nessa modalidade, o trabalhador pode retirar anualmente uma parte do saldo de sua conta no mês de aniversário. Porém, caso seja demitido, não terá direito ao saque total do FGTS, apenas à multa rescisória.

No formato padrão (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode sacar o valor integral da conta mais a multa correspondente. Já no saque-aniversário, o valor fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo oficial do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber o crédito. Segundo a Caixa, o dinheiro é transferido em até cinco dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. Contudo, essa mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante liberado no saque-aniversário é definido por uma alíquota que varia entre 5% e 50% do total disponível em todas as contas do trabalhador, acrescido de uma parcela adicional conforme o saldo acumulado.

Até R$ 500: 50% (sem extra)

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000: 5% + R$ 2.900