Salário mínimo 2025: reajuste fez piso nacional subir 7,5%; veja valor

16/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional reajustado passou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, no valor de R$ 1.518,00.

O quer aconteceu

Embora a correção já estivesse valendo desde janeiro, o depósito só ocorreu neste mês porque os salários sempre são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o novo valor aparece no contracheque de fevereiro.

O piso nacional representa o menor valor mensal que um empregado pode receber por atividades formais. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais concedidos pelo governo federal.

O novo montante de R$ 1.518 corresponde a um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que equivale a 7,5% de aumento — índice superior à inflação do período. Apesar disso, a quantia ficou menor do que poderia ser, em razão do ajuste fiscal aprovado no final de 2024.

Alteração na regra de cálculo

Antes, a fórmula utilizada para definir o salário mínimo considerava a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Seguindo essa regra, o valor chegaria a R$ 1.525.

Com a mudança, foi incluído um novo critério: um limite de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que o PIB registre alta superior, como 3,2%, o cálculo considera apenas o teto de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias e pensões do INSS, além de benefícios sociais. Por esse motivo, o governo busca evitar reajustes muito elevados, que poderiam gerar forte impacto no orçamento em um cenário de contenção de gastos.

