Sabesp acelera trabalhos de universalização em agosto

16/09/2025 09h11

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp, maior empresa de água e saneamento da América Latina, acelerou o cumprimento de metas de universalização de serviços em agosto, segundo dados divulgados pela companhia.

A empresa afirmou que o componente "economias residenciais de água urbana", ou ligações, integrante do chamado Fator U, usado para cálculo de reajuste tarifário, foi de 120,32% da meta para o período, enquanto no rural o realizado foi de 162,41%.

Enquanto isso, no esgoto, as economias residenciais urbanas foram de 117,34% da meta, e no rural, os trabalhos ficaram em 65,83%.

"Os dados de agosto mostram um progresso mais forte", escreveu o analista João Pimentel, do Citi, em breve comentário a clientes.

"A Sabesp agora superou as metas para o ano de 2025 para água (125%) e esgoto (103%), enquanto o tratamento cresceu acentuadamente em agosto, para 76%, ante os 51% do segundo trimestre", acrescentou, citando que isso "reforça a confiança de que a Sabesp está no caminho para cumprir, e eventualmente superar, as metas de universalização de 2025".

Segundo os dados da Sabesp, as economias residenciais de tratamento realizadas em agosto corresponderam a 76,15% da meta, ante 64% em julho.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

