Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Por Simon Lewis

JERUSALÉM (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou um sítio arqueológico controverso sob Jerusalém na segunda-feira, dando apoio dos EUA a um projeto liderado por colonos judeus que, segundo os críticos, prejudica as perspectivas de um futuro Estado palestino.

A visita, da qual a mídia internacional e local foi impedida de participar, marcou o mais recente endosso do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, a iniciativas que, segundo os oponentes, visam consolidar as reivindicações de Israel sobre Jerusalém Oriental, que os palestinos consideram a capital de um futuro Estado.

O parque arqueológico da Cidade de Davi fica à sombra do complexo elevado conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, ou o Nobre Santuário, um ponto de inflamação que provocou surtos de violência ao longo das décadas e continua no centro do conflito israelense-palestino.

O órgão de patrimônio mundial Unesco se opôs à construção do parque no bairro palestino de Silwan, fora do que a maior parte do mundo reconhece como território de Israel.

DISPUTA SOBRE ESCAVAÇÕES

Antes de sua viagem, Rubio descartou a ideia de que o sítio arqueológico fosse político. Mais tarde, ele postou no X fotos suas inaugurando o que chamou de Estrada de Peregrinação.

"É um poderoso lembrete dos valores judaico-cristãos que inspiraram os Pais Fundadores da América", escreveu ele, uma referência ao significado bíblico do local. Acredita-se que a estrada escavada tenha sido percorrida por visitantes do Segundo Templo do Judaísmo por volta da época de Jesus Cristo.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo governo Trump em 2017 e a subsequente mudança da embaixada dos EUA de Tel Aviv para a cidade marcaram um afastamento de décadas da política norte-americana de que o status de Jerusalém deveria ser determinado por meio de negociações entre israelenses e palestinos.

A visita ocorre antes de uma reunião de líderes mundiais nas Nações Unidas em Nova York neste mês, na qual se espera que o Reino Unido, a França, o Canadá, a Austrália e a Bélgica reconheçam formalmente um Estado palestino, que Israel rejeita.

Rubio disse que essa medida apenas incentivará Israel a tomar suas próprias medidas para impedir a formação de um Estado palestino.

Moradores e grupos de defesa israelenses dizem que as escavações sob Silwan foram realizadas sob as casas palestinas sem consultar os moradores e não atendem aos padrões da arqueologia profissional.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não respondeu a um pedido de comentário.

Ze'ev Orenstein, diretor de assuntos internacionais da Cidade de Davi, disse: "Todas as escavações arqueológicas são realizadas pela Autoridade de Antiguidades de Israel de acordo com os mais altos padrões". Ele se recusou a responder a outras perguntas.

Fakhri Abu Diab, um ativista de Silwan, disse que as escavações foram conduzidas sem transparência e violaram a lei internacional sobre territórios ocupados.

A visita de Rubio ao local encorajaria Israel e seu movimento de colonos, disse ele. "Esse ato dos Estados Unidos dá sinal verde para mais expansão dos assentamentos, demolições, limpeza étnica e todas as práticas realizadas por Israel", disse ele.

(Reportagem de Simon Lewis, em Jerusalém; Reportagem adicional de Ali Sawafta, em Ramallah)