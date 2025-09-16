Topo

Notícias

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

16/09/2025 11h06

Por Simon Lewis

JERUSALÉM (Reuters) - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, visitou um sítio arqueológico controverso sob Jerusalém na segunda-feira, dando apoio dos EUA a um projeto liderado por colonos judeus que, segundo os críticos, prejudica as perspectivas de um futuro Estado palestino.

A visita, da qual a mídia internacional e local foi impedida de participar, marcou o mais recente endosso do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, a iniciativas que, segundo os oponentes, visam consolidar as reivindicações de Israel sobre Jerusalém Oriental, que os palestinos consideram a capital de um futuro Estado.

O parque arqueológico da Cidade de Davi fica à sombra do complexo elevado conhecido pelos judeus como Monte do Templo e pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, ou o Nobre Santuário, um ponto de inflamação que provocou surtos de violência ao longo das décadas e continua no centro do conflito israelense-palestino.

O órgão de patrimônio mundial Unesco se opôs à construção do parque no bairro palestino de Silwan, fora do que a maior parte do mundo reconhece como território de Israel.

DISPUTA SOBRE ESCAVAÇÕES

Antes de sua viagem, Rubio descartou a ideia de que o sítio arqueológico fosse político. Mais tarde, ele postou no X fotos suas inaugurando o que chamou de Estrada de Peregrinação.

"É um poderoso lembrete dos valores judaico-cristãos que inspiraram os Pais Fundadores da América", escreveu ele, uma referência ao significado bíblico do local. Acredita-se que a estrada escavada tenha sido percorrida por visitantes do Segundo Templo do Judaísmo por volta da época de Jesus Cristo.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo governo Trump em 2017 e a subsequente mudança da embaixada dos EUA de Tel Aviv para a cidade marcaram um afastamento de décadas da política norte-americana de que o status de Jerusalém deveria ser determinado por meio de negociações entre israelenses e palestinos.

A visita ocorre antes de uma reunião de líderes mundiais nas Nações Unidas em Nova York neste mês, na qual se espera que o Reino Unido, a França, o Canadá, a Austrália e a Bélgica reconheçam formalmente um Estado palestino, que Israel rejeita.

Rubio disse que essa medida apenas incentivará Israel a tomar suas próprias medidas para impedir a formação de um Estado palestino.

Moradores e grupos de defesa israelenses dizem que as escavações sob Silwan foram realizadas sob as casas palestinas sem consultar os moradores e não atendem aos padrões da arqueologia profissional.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não respondeu a um pedido de comentário.

Ze'ev Orenstein, diretor de assuntos internacionais da Cidade de Davi, disse: "Todas as escavações arqueológicas são realizadas pela Autoridade de Antiguidades de Israel de acordo com os mais altos padrões". Ele se recusou a responder a outras perguntas.

Fakhri Abu Diab, um ativista de Silwan, disse que as escavações foram conduzidas sem transparência e violaram a lei internacional sobre territórios ocupados.

A visita de Rubio ao local encorajaria Israel e seu movimento de colonos, disse ele. "Esse ato dos Estados Unidos dá sinal verde para mais expansão dos assentamentos, demolições, limpeza étnica e todas as práticas realizadas por Israel", disse ele.

(Reportagem de Simon Lewis, em Jerusalém; Reportagem adicional de Ali Sawafta, em Ramallah)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Criticado por bolsonaristas, Valdemar recua de fala sobre planejamento de golpe: 'eu errei'

Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove