Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, segundo o jornal The New York Times.

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, citada pelo jornal.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ecologista comprometido, independente e próspero.

O galã de cabelos desgrenhados estreou em grande estilo ao lado de Paul Newman como o simpático criminoso no faroeste "Butch Cassidy" (1969).

Ele também estrelou outros grandes clássicos, como "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

Após 20 anos como ator, ele migrou para trás das câmeras, tornando-se um diretor vencedor do Oscar, por "Gente como a Gente" (1980), e cofundador do Festival de Cinema de Sundance para aspirantes a cineastas independentes.

Ativista ambiental comprometido, Redford também lutou pela preservação da paisagem natural e dos recursos de Utah, onde morava.

Nascido Charles Robert Redford Jr. em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, era filho de um contador.

bur-aha/abs/mr/val/aa/fp

© Agence France-Presse