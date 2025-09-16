Furto de cabos causa incêndio em subestação e deixa partes do Rio no escuro

Um furto de cabos deixou parte do Rio de Janeiro sem energia elétrica na madrugada de hoje, segundo a Light.

O que aconteceu

Apagão afetou centro, zona norte e sul. A queda de energia ocorreu às 3h45, de acordo com a concessionária. Até o início da manhã de hoje, alguns bairros permaneciam no escuro. Às 8h30, a Light informou ao UOL que o fornecimento de energia havia sigo normalizado.

Furto foi na subestação no Andaraí. Conforme a distribuidora, criminosos cortaram o fio-terra de uma fase e provocaram um incêndio com a sobrecarga.

Companhia tem prejuízo milionário com furtos

De janeiro a agosto deste ano, 144,5 km de fios foram vandalizados. Conforme dados da companhia de energia, foram registradas 212 ocorrências de furtos de cabos no período, com prejuízo de R$ 13,4 milhões. As regiões mais afetadas foram Copacabana, Ipanema e centro.

Em oito meses, números de 2025 já superam ano anterior. Em todo o ano de 2024, foram 77 mil metros de cabos de energia vandalizados, 351 ocorrências de furto e prejuízo estimado em R$ 9,5 milhões.