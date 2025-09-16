Topo

Notícias

Após revogação, Lewandowski recebe visto dos EUA para ir à ONU com Lula

16.set.2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, em comissão especial na Câmara - Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
16.set.2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, em comissão especial na Câmara Imagem: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
e Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

16/09/2025 13h51

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, recebeu visto dos Estados Unidos, após revogação do governo norte-americano em agosto, e vai à cúpula da ONU (Organização das Nações Unidas) na semana que vem.

O que aconteceu

Lewandowski perdeu o visto em meio às sanções do governo Donald Trump contra o Brasil. Os ministros do STF, com exceção de André Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux, foram os primeiros alvos de sanções dos EUA. Depois, membros do governo passaram a ser sancionados. À época, Lula disse que o ministro "devia ter orgulho".

Partida está programada para o próximo domingo (21). Lula participa da abertura da Assembleia-Geral da ONU na terça (23). Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar.

Governo dos EUA tem a obrigação de conceder vistos a todas as delegações para eventos da ONU. Segundo o acordo firmado entre a ONU e os EUA, de 1947, as autoridades americanas não podem negar um visto a uma delegação estrangeira que esteja viajando para reuniões nas Nações Unidas. Vistos, segundo o tratado, "devem ser dados sem custo e o mais rápido possível".

Algumas autoridades brasileiras ainda não tiveram seus vistos liberados. A principal delas é o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que deve participar da conferência da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), também sediada em Nova York, como representante oficial do governo brasileiro.

O ministro não tem visto desde 2024. Sua esposa e sua filha foram alvo de sanções no mês passado, pouco depois que outros servidores do ministério também tiveram seus vistos suspensos.

Padilha considera que o visto deve sair, mas tem tratado a situação com ironia. "Eu não tenho intenção nenhuma de ir para a Disney", disse à imprensa, após as sanções à sua família.

Outros já conseguiram. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu a liberação na semana passada e a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, também vai ao evento e está com o visto vigente.

Mais sanções à vista. Em entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta à condenação de Jair Bolsonaro pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O anúncio, segundo ele, deve ocorrer na próxima semana. Bolsonaro foi condenado com 27 anos e três meses de prisão. Ainda cabem recursos.

"Operação tartaruga" serve para enfraquecer delegações. Segundo o colunista Jamil Chade, para países sob sanções americanas, a prática tem sido a de criar uma série de obstáculos, como conceder a autorização faltando poucas horas para as reuniões em Nova York, inviabilizando as viagens de técnicos e assistentes e ministros.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Governo argentino privatiza empresa responsável pelas usinas nucleares do país

Síria retira armas pesadas do sul do país, diz comandante militar

Vídeo flagra momento em que Ruy Fontes bate carro contra ônibus e é assassinado por criminosos

Três anos após a morte de Mahsa Amini, mulheres no Irã abandonam aos poucos o véu islâmico

CIDH pede à Venezuela que a deixe visitar prisão El Helicoide

Governo resgata 1.400 turistas retidos após protestos em Machu Picchu

Barcelona voltará ao estádio Johan Cruyff contra o Getafe

Israel avança por terra em Gaza sob acusações da ONU de genocídio

Petro pede a Equador que entregue ex-vice equatoriano preso após lhe conceder nacionalidade colombiana

Fenaert sobre cassação da Jovem Pan: 'medida extrema e desproporcional'

Kane diz que enfrentar o Chelsea na Champions o motiva a 'jogar melhor'