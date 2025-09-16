'Resiste ao suor': protetor solar Fusion Gel Sport tem desconto exclusivo

Quem é entusiasta da atividade física e costuma realizar atividades ao ar livre sabe o quanto é essencial utilizar um bom protetor solar. O Dia de Ofertas UOL dá uma força para quem quer proteger a pele com desconto exclusivo para o Fusion Gel Sport, da Isdin.

Durante o dia promocional, o produto está com 10% de desconto na Amazon. Para isso, basta usar o cupom UOL10 no momento da compra.

Segundo a marca, o produto é indicado para esportes outdoor e possui alta resistência à água e à transpiração. A seguir, conto a minha experiência com esse protetor:

O que gostei

Fusion Gel Sport não escorre após o treino Imagem: Fernando Barros/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Não sai com o suor. A marca anuncia resistência contra água e transpiração, e entrega o que promete. Costumo suar bastante nos treinos. Usei o protetor para fazer exercícios de calistenia ao ar livre mais caminhada e corridinhas de aquecimento, e o produto não escorreu.

Para mim, esse é o grande diferencial do Fusion Gel Sport, porque é extremamente desconfortável você passar um protetor e ele ficar escorrendo na pele enquanto você se movimenta, principalmente em exercícios que exigem mais concentração.

Acabamento invisível. Com textura em gel transparente, o protetor é ultraleve, facilmente absorvido na pele e não deixa resíduos.

Com textura em gel transparente, protetor da Isdin é ultraleve Imagem: Fernando Barros/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Alta proteção. O produto tem FPS 50, combate os raios UVA e UVB e promete ainda proteção celular contra os danos oxidativos causados pela radiação solar por ter fórmula com antioxidantes, como o extrato de gengibre.

Embalagem com bico dosador. Isso torna o protetor uma opção mais prática e econômica do que versões em bisnaga, que facilitam o desperdício.

Tem mosquetão acoplado. Além de charmoso, o acessório é funcional, pois permite levar o protetor com você pendurado na roupa ou em uma bolsa.

Pontos de atenção

Preço. Com 89,5 gramas, o Fusion Gel Sport não é dos protetores mais baratos disponíveis no mercado, mas compensa se a busca é por um produto com alta resistência ao suor e que não ficar escorrendo durante os exercícios.

Cheiro. O extrato de gengibre na composição deixa uma fragrância residual. Se, por um lado, a presença desse cheiro é um indicativo de que o protetor está agindo na pele, por outro, pode incomodar quem prefere produtos sem cheiro. Apesar de não ser ruim, podia ser mais suave.

O que mudou para mim

Como faço exercícios ao ar livre de vez em quando, esse protetor se tornou um aliado contra a radiação solar e, mesmo suando bastante, ele não me deixou na mão. O produto não ficou escorrendo pelo corpo e, do início ao fim dos exercícios, dava para sentir que ele ainda estava lá, devido ao cheiro.

Quem pode gostar

Indico esse protetor para quem pratica atividade física ao ar livre e deseja um produto ultrarresistente ao suor, que não te abandona, não fica escorrendo e não deixa a pele melecada enquanto treina.

