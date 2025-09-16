Topo

Notícias

Rebeldes maoístas da Índia anunciam que abandonam luta armada

16/09/2025 15h57

Os rebeldes maoístas da Índia anunciaram nesta terça-feira (16) a suspensão unilateral da "luta armada" que vêm travando desde 1967 e se mostraram abertos ao diálogo com as autoridades de Nova Délhi, diante da intensa ofensiva contra suas últimas forças.

"Levando em consideração a nova ordem mundial e a situação nacional, assim como os contínuos apelos do primeiro-ministro, do ministro do Interior e dos altos cargos da polícia, decidimos suspender a luta armada", declarou Abhay, porta-voz do grupo rebelde do Partido Comunista da Índia (maoísta), em um comunicado.

"Estamos prontos para iniciar um diálogo" com o governo, acrescentou o porta-voz.

As autoridades indianas vêm conduzindo uma intensa ofensiva contra os últimos vestígios da rebelião naxalita, chamada assim pelo povo situado ao pé do Himalaia, onde surgiu o movimento guerrilheiro de inspiração maoísta há quase sessenta anos.

Mais de 12 mil rebeldes, soldados e civis perderam a vida desde que um punhado de aldeões se rebelou contra seus senhores feudais em 1967.

bur-md/liu/mm/sag/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Hacker é preso por vazar dados do youtuber Felca e acessar sistemas público

Tarcísio diz que ex-delegado não tinha pedido proteção: 'Nós daríamos'

Tribunal derruba condenação de ex-assessor de Moraes por disparo de arma de fogo em casa

Gestão do canal do Panamá prevê iniciar construção de gasoduto em 2027

PGR terá 5 dias para opinar em pedido do PT para investigar Tarcísio por obstrução de Justiça

Senado deve 'congelar' anistia ampla se Câmara aprovar texto amplo

Cachorro dado como morto é achado vivo em desfile de 7 de setembro; assista

Oposição quer escolta a policiais ameaçados após morte de ex-delegado em SP

Acordo Mercosul-EFTA abre oportunidades para carnes, café e frutas do Brasil

Moraes adverte secretaria de SP por audiência de Delgatti na Câmara

Justiça Eleitoral do Ceará rejeita prisão de Ciro Gomes por ofensas a prefeita