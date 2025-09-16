Topo

Notícias

Reação do PCC e atuação em Praia Grande: o que é investigado sobre execução de Ferraz Fontes

São Paulo

16/09/2025 11h28

A Polícia Civil de São Paulo não descarta ainda nenhuma linha de investigação no assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, mas trabalha com duas suspeitas principais: reação do Primeiro Comando da Capital (PCC) ou retaliação por conta da atuação dele na prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista.

Ferraz Fontes era secretário de Administração Pública da cidade, cargo que ocupava desde 2023. Os investigadores acreditam que o crime pode ter sido cometido por conta de uma licitação que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos.

Embora estivesse à frente da gestão municipal, o ex-delegado geral ficou conhecido por seu trabalho contra o PCC. Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula da facção, incluindo Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP)

O caso foi registrado junto à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Praia Grande e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de demais departamentos.

Dois veículos foram apreendidos na ocorrência e imagens de câmeras de segurança são analisadas. Ferraz Fontes foi perseguido pelos criminosos após sair do trabalho, na prefeitura, e colidiu contra um ônibus na tentativa de escapar dos bandidos.

Conforme os investigadores, as imagens mostram que a execução foi feita por um grupo treinado: três criminosos saíram do carro, armados com fuzis, para assassinar Ferraz Fontes.

Pelo menos outro bandido ficou no automóvel, para dar retaguarda. Esse veículo foi encontrado depois, mas havia sido queimado. Uma mulher e o filho também foram atingidos durante o atentado. "Foram muitos tiros", disse uma testemunha, da família dessas vítimas.

Conforme mostrou o Estadão, uma investigação do Ministério Público acusou Marcola de mandar matar agentes públicos - dentre eles, Ruy Ferraz Fontes. Para promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo (Gaeco) "tudo indica que foi um crime de máfia".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Noboa declara estado de exceção devido aos protestos contra o fim do subsídio ao diesel no Equador (oficial)

Morre aos 89 anos Robert Redford, ícone do cinema que conseguiu ser muito mais do que um galã

Perseguição, capotamento e tiros: a cronologia da morte do ex-delegado

De Kate Middleton a Nelly Furtado: o preço de ser mulher na internet

Reação do PCC e atuação em Praia Grande: o que é investigado sobre execução de Ferraz Fontes

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, ícone de Hollywood e padrinho do cinema independente

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood