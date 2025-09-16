Topo

Notícias

Aposta de MG acerta Quina e ganha R$ 11,7 milhões; veja números sorteados

Priscila Zambotto/Getty Images
Imagem: Priscila Zambotto/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

16/09/2025 20h08Atualizada em 16/09/2025 20h39

Uma aposta de Unaí (MG) acertou as cinco dezenas sorteadas hoje no concurso 6828 da Quina e ganhou um prêmio de R$ 11.715.102,56.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 53-54-62-66-77.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 160 milhões; veja números e trevos

Ninguém acerta Lotomania e prêmio chega a R$ 4,3 milhões; veja números

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 10 milhões; veja dezenas sorteadas

O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 600 mil.

Houve 44 jogos vencedores com quatro acertos; cada um deles ganhou R$ 12.447,61.

3.725 apostas acertaram três números e faturaram R$ 140,03 cada uma.

99.560 apostas com dois acertos levaram R$ 5,23.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que protege deputados de processos e prisões

Austrália e Papua-Nova Guiné adiam assinatura de tratado de defesa mútua

Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

Após matar mãe em BH, filho jogou em casas de apostas online, diz delegada

Câmara aprova em 1º turno texto-base da PEC da Blindagem

Motta diz que Eduardo líder é 'caso atípico', mas independe da presidência

Câmara aprova texto que dificulta denúncia criminal contra parlamentar

Sentenciados por matarem seus pais, irmãos Menéndez têm novo julgamento negado

Concurso 2.915: Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Jair Bolsonaro passará noite no hospital após "sentir-se mal"

Veja como cada deputado votou na PEC que dificulta investigar parlamentares