'Questionar também é educação financeira', diz influencer para jovens

O diálogo familiar e o respeito às regras são fundamentais para a formação financeira dos jovens, mas o espaço para questionamentos também é fundamental, afirmou Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças, no Divã de CNPJ, do UOL.

A influencer disse que a criação recebida dos pais, baseada em respeito e argumentação, foi decisiva para sua autonomia e responsabilidade. Aos 15 anos, a amazonense já percorre escolas pelo país para falar sobre um tema que assusta até adultos: finanças.

"Eu agradeço demais pela criação deles. Porque, primeiramente, eles sempre me ensinaram a obedecer, a respeitar as pessoas mais velhas. Dentro da sala de aula, dentro de casa, onde quer que fosse", disse ela.

Mas uma coisa que eles também sempre me ensinaram era questionar. Então, se eu achasse que uma regra deles não era justa, eu devia perguntar, eu não devia simplesmente desobedecer. E eles iam explicar porque aquilo era assim. E se realmente o que eu falasse não fosse suficiente para convencer, eu devia obedecer o que eles estavam falando. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

O relato de Malu reforça a importância de envolver os jovens em decisões cotidianas e de valorizar o diálogo sobre dinheiro e prioridades. Para ela, a combinação entre autonomia e disciplina, apoiada pelos pais, contribuiu para o desenvolvimento de hábitos financeiros saudáveis.

Malu defende que a presença de jovens palestrantes nas escolas também motiva alunos e aproxima o tema da realidade dos estudantes, incentivando sonhos e prevenindo dívidas.

Quando eu começo a falar, já dá pra ver os alunos que ficam cochichando entre si, fazendo piada, achando que é só mais um programa da escola, ou um tempo pra ficar fora da sala, mas, como eu faço pra eles se interessarem? Eu conto a minha história. Por quê? Acredito que quando a gente traz um exemplo, fica muito mais fácil. E acredito que é muito legal, inclusive, que o fato de eu ser jovem é mais um fator de identificação com eles. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

A influenciadora relata que, nas palestras, percebe a mudança de comportamento dos alunos à medida que o conteúdo se conecta com suas experiências pessoais.

"Eu faço muita palestra pro interior. E aí, quando você traz essa imagem de esperança, de como a educação liberta e a educação financeira pode vir como uma ferramenta, é muito fácil da criança se identificar, porque todos nós temos sonhos."

Ela acredita que o reconhecimento do público ao final dos encontros demonstra o potencial de transformação que a educação financeira pode promover.

No final, quando todo mundo aplaude e você consegue ver os olhinhos iluminados, animados com a novidade, você vê que você plantou a sementinha. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

