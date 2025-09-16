Quem é o kid preto que escapou do pedido de condenação feito pela PGR

Ronald Ferreira de Araújo Junior é o único réu do núcleo 3 da trama golpista que não deve ser condenado, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que aconteceu

Tenente-coronel é um dos que teriam auxiliado Bolsonaro na elaboração da minuta para decretar um golpe de Estado, segundo a PF. Ele foi investigado pelo crime de tentativa de abolir o Estado democrático de direito.

Não houve "elementos adicionais" para a vinculação de Ronald com os envolvidos da trama golpista, apontou a PGR ontem. No lugar da condenação, a procuradoria pede que ele seja enquadrado por incitação ao crime. Assim, o militar poderá negociar um acordo para obter benefícios penais "pertinentes".

Ronald se graduou em ciências militares entre 1997 e 2000 pela Academia Militar das Agulhas Negras, segundo perfil no site "Escavador". De 2001 a 2011, Ronald fez treinamentos e estágios voltados para "guerra eletrônica" e "guerra cibernética". Em 2011 e 2012, o militar fez especialização em operações militares na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Carreira de Ronald no Exército começou em março de 1996. Atualmente, Ronald Ferreira de Araújo Junior está no cargo de tenente-coronel.Salários de tenente-coronel passam de R$ 20 mil brutos. Segundo dados do portal da transparência, Ronald recebeu R$ 15,3 mil líquidos em abril, maio e julho deste ano.

Núcleo 3

Dos dez réus do núcleo 3, nove devem ser condenados, segundo a PGR. Grupo é formado por oito militares, os chamados "kids pretos", e um policial federal. Eles foram acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o golpe e manter Bolsonaro no poder, de acordo com a PGR. São eles:

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general

, general Bernardo Romão Correa Netto, coronel

coronel Fabrício Moreira de Bastos, coronel

coronel Márcio Nunes de Resende Júnior , coronel

, coronel Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel

tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel

tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel

tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavaliere , tenente-coronel

, tenente-coronel Wladimir Matos Soares, policial federal

Núcleo é suspeito de plano para matar autoridades. A PGR apontou que integrantes teriam tramado o assassinato do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Entre os denunciados, estão os militares que chegaram a monitorar a localização de Moraes e até a ir perto de sua casa, em Brasília, para executar o plano de capturar ou mesmo assassinar o ministro.

Acusados contribuíram para "propósito disruptivo e violento", diz procuradoria. "Graças à ação dos acusados, o Alto Comando do Exército foi severamente pressionado a ultimar o golpe de Estado, autoridades públicas estiveram na mira de ações violentas e forças terrestres foram disponibilizadas aos intentos criminosos."

Com "conhecimentos técnicos especializados", réus colocaram em risco a "preservação da ordem democrática". "Os réus atuaram em momento temporal decisivo, por meio do aparato de força do Estado e de seus conhecimentos técnicos especializados, colocando sob sério risco a preservação da ordem democrática", disse PGR.