Quais os riscos da cirurgia que muda a cor dos olhos?

A ceratopigmentação é uma técnica cirúrgica que consiste em "tatuar" a córnea. O procedimento é indicado para melhorar o aspecto dos olhos de pacientes que perderam a visão ou sofreram lesões. A operação ficou mais conhecida no Brasil após a experiência das influenciadoras brasileiras Andressa Urach e Maya Massafera, que fizeram a operação em junho na França e postaram fotos e vídeos nas redes sociais.

Taíssa Stivanin, da RFI em Paris

A mudança de 'look' dividiu os internautas, teve repercussão nacional e preocupou os especialistas. Maya Massafera chegou a publicar nas redes o vídeo da operação feita em Nice, no sul da França.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia divulgou um comunicado na época, lembrando que o uso da técnica para fins estéticos não é recomendado em pacientes com olhos saudáveis e que querem apenas ter olhos claros, como foi o caso das duas influenciadoras.

"A ceratopigmentação é um procedimento muito antigo, que já tem sido usado há séculos, que sempre foi usado para finalidades cosméticas. Existem pacientes que têm opacificação da córnea, então o olho fica branco, o que demonstra que aquele olho não enxerga. A cirurgia melhora a autoestima e a aparência", explica a especialista brasileira Keila Monteiro de Carvalho, professora titular de Oftalmologia da Unicamp e coordenadora do Serviço de Estrabismo, Oftalmologia Pediátrica e Visão Subnormal do HC - FCM/Unicamp.

As novas técnicas utilizam tipos de laser, como o FLAAK (Femto Laser Aesthetic Annular Keratopigmentation), que também são usados nas cirurgias refrativas. Durante a operação, o laser faz uma abertura na córnea para introduzir o pigmento, que também pode ser colocado com uma agulha.

"Esse procedimento, para finalidades puramente estéticas, pode ter complicações graves, como, por exemplo, uma reação alérgica, glaucoma ou a uveíte", alerta a médica.

A uveíte é a inflamação da úvea, a camada média e vascular do olho, onde fica a íris e outras estruturas oculares. Segundo ela, foram relatadas muitas sequelas em cirurgias com pacientes que apenas queriam mudar a cor dos olhos.

Lentes de contato

A operação também pode acarretar dor, ardência, dificuldade para enxergar, sensação de areia nos olhos, aversão à luz e lacrimejamento constante. Alguns desses sintomas foram relatados pelas influenciadoras no pós-operatório.

"Uma das primeiras complicações é a ocorrência do olho seco. Quando se mexe na córnea, se altera a inervação, o olho fica seco e há muitas consequências. Além de desagradável, ele é dolorido e, às vezes, tem outras complicações posteriores, como o edema de córnea. Pode ser até mesmo necessário realizar implantes", alerta a especialista.

Esses riscos podem ser evitados utilizando soluções bem menos invasivas. "Existem outras maneiras. Uma simples lente de contato colorida já modifica bastante o aspecto estético", completa.

Mas a oftalmologista lembra também que o procedimento evoluiu e os pacientes que precisam ser operados se beneficiam de novas técnicas. "Usado com a finalidade cosmética, ele é muito interessante. As técnicas novas têm sido bem desenvolvidas", explica a oftalmologista.

Risco é maior após os 60

Existe também o risco a longo prazo, lembra a oftalmologista. "A pessoa que faz a cirurgia geralmente é jovem e, na faixa dos 30 ou 20 anos, não imagina o que vai acontecer aos 60. E, a partir dessa idade, iniciam-se os problemas de saúde provocados pelo envelhecimento, tanto no organismo quanto no olho", explica.

O diabetes, por exemplo, gera retinopatia mesmo que a doença esteja controlada, além da pressão alta. Outras doenças, como a pressão alta, também surgem com o envelhecimento.

"Essas patologias exigem que o fundo do olho seja visualizado de uma maneira muito detalhada, inclusive para o tratamento. Mas, caso a córnea tenha sido toda tatuada, isso vai dificultar muito a execução da cirurgia de catarata", diz.

De acordo com a médica, a aparência também não fica natural, como se parecesse com um olho de boneca. "Fica uma aparência pouco natural. A pupila fica muito certinha", observa.