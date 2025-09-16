Putin diz que 100 mil militares participam de exercícios militares conjuntos com Belarus

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (16) que 100 mil militares participam nos exercícios conjuntos "Zapad" com Belarus, durante uma visita surpresa às manobras realizadas perto das fronteiras da Otan.

Minsk havia anunciado anteriormente que apenas 7.000 militares participariam na etapa bielorrussa das manobras, que foram observadas por representantes do Exército dos Estados Unidos.

"Hoje estamos realizando a parte final do exercício estratégico Zapad 2025", disse Putin, vestido com uniforme militar na zona de treinamento de Mulino, na região de Nijni Novgorod, a leste de Moscou. "Cem mil militares estão participando", acrescentou.

As agências russas de notícias informaram, citando o Kremlin, que soldados de Índia, Irã, Bangladesh, Burkina Faso, Congo e Mali também participaram das manobras, que anteriormente eram apenas um exercício conjunto russo-bielorrusso.

As manobras "Zapad" mantêm os membros orientais da Otan em alerta após a derrubada de drones russos na Polônia na semana passada, o que levou Varsóvia a fechar a fronteira do país com Belarus.

Putin acrescentou que os exercícios servem para ensaiar uma resposta a uma "potencial agressão contra o Estado da União", em referência à aliança entre Rússia e Belarus.

Segundo o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, as manobras estão projetadas para simular a ocupação do corredor Suwalki, uma área estrategicamente importante na fronteira da Polônia, que é o ponto de acesso mais curto à região báltica russa de Kaliningrado, a partir de Belarus.

Varsóvia disse que posicionaria cerca de 40 mil militares perto da fronteira com Belarus durante os exercícios.

A Rússia afirmou que durante os exercícios ensaiou o lançamento de seu míssil hipersônico Zirkon a partir de uma fragata no Mar de Barents.

Também foi planejado o envio de armas nucleares, segundo o exército bielorrusso.

Cerca de 200 mil militares participaram das manobras "Zapad" 2021, meses antes da invasão russa à Ucrânia.

