Promotores vão pedir pena de morte para suspeito de assassinar Charlie Kirk

Por Brad Brooks e Steve Gorman

PROVO, Utah (Reuters) - Promotores de Utah disseram nesta terça-feira que buscarão a pena de morte para o suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, horas antes de ele participar de audiência no tribunal por meio de vídeo em sua primeira aparição pública desde os disparos.

Tyler Robinson, de 22 anos, é acusado de disparar o único tiro de rifle que perfurou o pescoço de Kirk na última quarta-feira no campus da Universidade Utah Valley em Orem, cerca de 65km ao sul de Salt Lake City.

O promotor distrital do condado de Utah, Jeffrey Gray, disse em coletiva de imprensa que seu escritório apresentou sete acusações contra Robinson nesta terça-feira, incluindo homicídio qualificado, obstrução da justiça por descartar provas e adulteração de testemunhas por pedir a seu colega de quarto que apagasse textos que o implicavam.

Gray disse que tomou a decisão de buscar a pena de morte "de forma independente, com base apenas nas evidências disponíveis, nas circunstâncias e na natureza do crime".

O assassinato, capturado em vídeos explícitos que se tornaram virais na internet, provocou denúncias de violência política em todo o espectro ideológico, mas também desencadeou uma onda de culpabilização partidária e preocupações de que o assassinato de Kirk possa gerar mais derramamento de sangue.

O suspeito deve se apresentar ao Tribunal de Justiça do Condado de Utah, em Provo, por meio de transmissão de vídeo da prisão, ainda nesta terça-feira.

Nos registros do tribunal, os promotores detalharam algumas das provas reunidas contra Robinson nos dias que se seguiram ao assassinato.

Robinson disse ao seu colega de quarto -- que o governador de Utah, Spencer Cox, também identificou anteriormente como um parceiro romântico -- que havia matado Kirk porque ele tinha "bastante ódio" e que "alguns ódios não podem ser negociados", de acordo com registros do tribunal. Ele também disse ao colega de quarto que havia planejado o ataque por mais de uma semana, segundo os autos.

O DNA encontrado no gatilho do que as autoridades acreditam ser a arma do crime está ligado a Robinson, disseram os promotores.

Eles também acrescentaram fatores agravantes às acusações de assassinato e a crimes relacionados à arma de fogo porque acredita-se que Robinson visava Kirk com base em opiniões políticas e sabia que crianças testemunhariam o assassinato, disse Gray. De acordo com a lei estadual, somente o homicídio agravado pode levar à pena de morte.

Kirk, de 31 anos, cofundador e líder do movimento estudantil conservador Turning Point USA e um dos principais aliados do presidente Donald Trump, estava discursando em um evento com a participação de 3.000 pessoas quando foi morto a tiros.

O suspeito, um estudante do terceiro ano de um curso de eletricista em uma faculdade técnica estadual, inicialmente escapou no pandemônio após o tiroteio.

Ele se entregou na quinta-feira após um amigo da família se encontrar com ele e seus pais e o convencer a fazer isso, disseram os promotores.

O assassinato aumentou a tensão entre os norte-americanos, que presenciam um aumento na violência política nos últimos anos, incluindo duas tentativas de assassinato de Trump no ano passado e o assassinato de um parlamentar estadual democrata em Minnesota neste verão (no hemisfério norte), entre muitos outros exemplos.

Cerca de dois em cada três norte-americanos acreditam que a retórica dura comum na política está incentivando a violência, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada nos dias seguintes ao assassinato de Kirk.

(Reportagem de Brad Brooks em Provo, Utah; reportagem adicional de James Oliphant, Julia Harte, Christian Martinez e Kanishka Sing)