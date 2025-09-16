Topo

'EUA proibírem vistos para evento da ONU fere tratados', diz ex-embaixador

Do UOL, em São Paulo

16/09/2025 15h21

A recusa dos Estados Unidos em conceder vistos a parte da delegação brasileira para a Assembleia-Geral da ONU preocupa o Itamaraty e fere tratados internacionais, afirma o ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa, no UOL News Manhã, do Canal UOL. O episódio ocorre dias antes do evento em Nova York, na semana que vem.

No caso do Brasil, o Itamaraty já anunciou que a delegação não está plenamente constituída porque ainda não receberam vistos muitos dos integrantes da delegação. Eles [EUA] estão dentro da autonomia deles de negar o visto, mesmo contrariando o Tratado Internacional. Você vê que o Trump está contrariando todas as regras internacionais, na questão do tarifaço e tal. E o mundo está assistindo isso sem reagir. Porque poder é poder. Então, o que se pode fazer, mas agora não dá mais tempo, é transferir a reunião de Nova York para Genebra. E as Nações Unidas examinarem a conveniência de manter a reunião no futuro, num país que não respeita o tratado assinado com as Nações Unidas.Rubens Barbosa

Transferir a Assembleia-Geral da ONU de Nova York para Genebra ganha força diante da recusa americana de liberar vistos, mas o ex-embaixador aponta que medida drástica pode cortar apoio financeiro dos EUA e provocar até saída do país da ONU.

Agora, se for feito isso, os Estados Unidos é possível que retirem o apoio financeiro. Eles são o maior contribuinte para o funcionamento da ONU. Se você tiver uma medida drástica dessa, você tem que incluir no seu planejamento a possibilidade dos Estados Unidos deixarem de integrar as Nações Unidas.Rubens Barbosa

