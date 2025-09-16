'EUA proibírem vistos para evento da ONU fere tratados', diz ex-embaixador

A recusa dos Estados Unidos em conceder vistos a parte da delegação brasileira para a Assembleia-Geral da ONU preocupa o Itamaraty e fere tratados internacionais, afirma o ex-embaixador brasileiro Rubens Barbosa, no UOL News Manhã, do Canal UOL. O episódio ocorre dias antes do evento em Nova York, na semana que vem.

No caso do Brasil, o Itamaraty já anunciou que a delegação não está plenamente constituída porque ainda não receberam vistos muitos dos integrantes da delegação. Eles [EUA] estão dentro da autonomia deles de negar o visto, mesmo contrariando o Tratado Internacional. Você vê que o Trump está contrariando todas as regras internacionais, na questão do tarifaço e tal. E o mundo está assistindo isso sem reagir. Porque poder é poder. Então, o que se pode fazer, mas agora não dá mais tempo, é transferir a reunião de Nova York para Genebra. E as Nações Unidas examinarem a conveniência de manter a reunião no futuro, num país que não respeita o tratado assinado com as Nações Unidas. Rubens Barbosa

Transferir a Assembleia-Geral da ONU de Nova York para Genebra ganha força diante da recusa americana de liberar vistos, mas o ex-embaixador aponta que medida drástica pode cortar apoio financeiro dos EUA e provocar até saída do país da ONU.

Agora, se for feito isso, os Estados Unidos é possível que retirem o apoio financeiro. Eles são o maior contribuinte para o funcionamento da ONU. Se você tiver uma medida drástica dessa, você tem que incluir no seu planejamento a possibilidade dos Estados Unidos deixarem de integrar as Nações Unidas. Rubens Barbosa

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: