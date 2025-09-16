Dia de Ofertas UOL: produtos Creamy estão 15% off na Shopee;confira

Produtos da Creamy Skincare para tratar acne, manchas e linhas finas estão com até 15% de desconto no Dia de Ofertas UOL, realizado hoje. Basta usar o cupom "CREAMYUOL" no campo "cupom da loja" para aproveitar a oferta.

Os cosméticos da marca, com ácidos, vitaminas e outro ativos potentes, se tornaram queridinhos de quem busca rotinas simples e eficazes para manter a pele do rosto bem cuidada. Abaixo, selecionamos os principais itens em promoção, confira:

Hidratante facial desenvolvido para peles sensíveis ou que ficam mais delicadas após procedimentos dermatológicos;

Pode ser usado diariamente sem pesar;

Conta com ativos calmantes, que ajudam a reduzir vermelhidão e desconforto;

Ação reparadora e antioxidante, contribuindo para a recuperação da barreira natural da pele;

Com Centella asiática, um ativo que estimula o processo de regeneração e favorece a cicatrização;

Fórmula em gel-creme, leve e de rápida absorção.

Opção de esfoliante químico leve, indicado para peles que não se adaptam a ácidos mais fortes ou só querem introduzir ácidos na rotina de cuidados;

Com ácido mandélico, um dos ativos mais populares nos processos de skincare. Age na inibição da síntese da melanina, reduzindo hiperpigmentações faciais, como manchas pós-acne;

Possui alantoína, que reduz a vermelhidão e melhora a tolerância cutânea ao ácido mandélico. Também ajuda na hidratação da pele;

Contém tecnologia HYPSKIN, que promete reduzir a irritação comum com ácidos;

Fórmula em gel, que facilita a aplicação e absorção;

Para todos os tipos de pele. Pode ser usado após a limpeza e tonificação do rosto.

Renovador celular facial em creme com 10% de ácido glicólico. É ideal para a prevenção e correção dos primeiros sinais de envelhecimento;

Contém vitamina B3 (Niacinamida), com atividade clareadora e propriedades seborreguladoras, controlando a oleosidade e uniformizando a textura e o tom da pele;

Possui alfa-bisabolol, que melhora a tolerância ao ácido glicólico. Age também na redução de vermelhidão da pele, causada geralmente por ácidos mais fortes;

Estimula a produção de colágeno, ajudando a reparar o dano causado pela idade, pelo sol e pelas agressões do dia a dia. Previne e corrige linhas finas;

Para todos os tipos de pele. Recomendado para usar após a limpeza e tonificação da pele.

Possui 10% de vitamina C na composição;

Também possui vitamina E e ácido ferúlico, complementando o potencial antioxidante e estabilizando a fórmula;

Promete oferecer alto poder antioxidante, clareador e anti-aging, prevenindo e melhorando sinais da idade como rugas finas e diferenças de pigmentação;

O uso prologado da vitamina C promete melhorar a qualidade da pele e uniformizar o tom, prevenindo e atenuando rugas;

Tem textura leve, de rápida absorção, ideal para todos os tipos de pele, inclusive as mais oleosas.

Dia de Ofertas UOL

Hoje acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

