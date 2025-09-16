Topo

Notícias

Produção industrial dos EUA aumenta inesperadamente com recuperação de veículos automotores

16/09/2025 11h08

WASHINGTON (Reuters) - A produção industrial dos Estados Unidos aumentou inesperadamente em agosto, em meio a uma recuperação na produção de veículos automotores e de alguns bens não duráveis, embora as tarifas tenham continuado a lançar uma sombra sobre o setor industrial.

A produção industrial aumentou 0,2% no mês passado, após uma queda revisada para baixo de 0,1% em julho, informou o Federal Reserve na terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que a produção do setor, que responde por 10,2% da economia, cairia 0,2% após uma leitura inalterada relatada anteriormente em julho.

Em agosto, a produção nas fábricas aumentou 0,9% em relação ao ano anterior.

As tarifas do presidente Donald Trump, que variam de uma taxa de 50% sobre o aço e o alumínio a um imposto de 25% sobre veículos automotores e peças, pesaram sobre alguns segmentos de manufatura, mas outros foram impulsionados por um boom nos gastos com inteligência artificial.

Trump defendeu as tarifas como necessárias para reavivar uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo, embora economistas argumentem que esse esforço não pode ser realizado em um curto período de tempo, citando os altos custos de produção e mão de obra como um dos desafios.

A produção de veículos automotores e peças teve uma recuperação, com alta de 2,6% no mês passado, depois de ter caído 0,7% em julho. No entanto, a produção de metálicos fabricados e de maquinário diminuiu. A produção manufatureira de bens duráveis aumentou 0,2%, depois de ter aumentado 0,3% em julho.

A produção industrial não durável cresceu 0,3%, depois de ter caído 0,5% no mês anterior. Houve aumentos na produção de têxteis, petróleo e produtos de carvão, mas a produção de plásticos e produtos de borracha caiu. A produção de produtos químicos, alimentos, bebidas e tabaco aumentou.

A produção de mineração subiu 0,9% depois de ter caído 1,5% em julho. A produção de serviços públicos caiu 2,0%. Essa leitura seguiu-se a um declínio de 0,7% no mês anterior. A produção industrial geral subiu 0,1%, depois de ter caído 0,4% em julho. A produção industrial avançou 0,9% em uma base anual.

A utilização da capacidade produtiva para o setor industrial, uma medida de como as empresas estão usando seus recursos disponíveis, ficou inalterada em 77,4% em agosto. Ela está 2,2 pontos percentuais abaixo de sua média de 1972-2024.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Polícia identificou um dos envolvidos na morte de Ruy Ferraz, diz Derrite

Motta decide votar isenção do IR só depois de anistia e blindagem

Incêndio em barco com refugiados sudaneses deixa ao menos 50 mortos na Líbia, diz OIM

Israel bombardeia porto controlado por rebeldes huthis no Iêmen

Pacientes da Alemanha recorrem a aplicativos de saúde e seguradoras cobrem os custos

EUA encerram parceria antidrogas histórica com Colômbia e acusam Venezuela de narcoterrorismo

Pauta de videográficos

USDA: qualidade da safra de soja nos EUA piora levemente; milho também tem queda

Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

Vaticano prepara viagem do papa à Turquia e ao Líbano

Tribunal de paz da Colômbia condena ex-líderes das Farc por sequestros