Produção industrial dos EUA aumenta inesperadamente com recuperação de veículos automotores

WASHINGTON (Reuters) - A produção industrial dos Estados Unidos aumentou inesperadamente em agosto, em meio a uma recuperação na produção de veículos automotores e de alguns bens não duráveis, embora as tarifas tenham continuado a lançar uma sombra sobre o setor industrial.

A produção industrial aumentou 0,2% no mês passado, após uma queda revisada para baixo de 0,1% em julho, informou o Federal Reserve na terça-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que a produção do setor, que responde por 10,2% da economia, cairia 0,2% após uma leitura inalterada relatada anteriormente em julho.

Em agosto, a produção nas fábricas aumentou 0,9% em relação ao ano anterior.

As tarifas do presidente Donald Trump, que variam de uma taxa de 50% sobre o aço e o alumínio a um imposto de 25% sobre veículos automotores e peças, pesaram sobre alguns segmentos de manufatura, mas outros foram impulsionados por um boom nos gastos com inteligência artificial.

Trump defendeu as tarifas como necessárias para reavivar uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo, embora economistas argumentem que esse esforço não pode ser realizado em um curto período de tempo, citando os altos custos de produção e mão de obra como um dos desafios.

A produção de veículos automotores e peças teve uma recuperação, com alta de 2,6% no mês passado, depois de ter caído 0,7% em julho. No entanto, a produção de metálicos fabricados e de maquinário diminuiu. A produção manufatureira de bens duráveis aumentou 0,2%, depois de ter aumentado 0,3% em julho.

A produção industrial não durável cresceu 0,3%, depois de ter caído 0,5% no mês anterior. Houve aumentos na produção de têxteis, petróleo e produtos de carvão, mas a produção de plásticos e produtos de borracha caiu. A produção de produtos químicos, alimentos, bebidas e tabaco aumentou.

A produção de mineração subiu 0,9% depois de ter caído 1,5% em julho. A produção de serviços públicos caiu 2,0%. Essa leitura seguiu-se a um declínio de 0,7% no mês anterior. A produção industrial geral subiu 0,1%, depois de ter caído 0,4% em julho. A produção industrial avançou 0,9% em uma base anual.

A utilização da capacidade produtiva para o setor industrial, uma medida de como as empresas estão usando seus recursos disponíveis, ficou inalterada em 77,4% em agosto. Ela está 2,2 pontos percentuais abaixo de sua média de 1972-2024.

(Reportagem de Lucia Mutikani)