Produção industrial dos Estados Unidos sobe 0,1% em agosto ante julho

16/09/2025

A produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,1% em agosto ante julho, segundo dados publicados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta terça-feira, 16. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,1%.

O dado de produção de julho foi revisado para baixo, de queda mensal de 0,1% para contração de 0,4%.

Já a taxa de utilização da capacidade instalada se manteve entre julho e agosto, em 77,4%. O dado de julho foi revisado de 77,5% para 77,4%.

