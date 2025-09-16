Topo

Produção industrial da zona do euro sobe 0,3% em julho ante junho

São Paulo

16/09/2025 07h16

A produção industrial na zona do euro subiu 0,3% em julho ante junho, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado, porém, ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Na comparação anual, a produção do bloco aumentou 1,8% em julho. Neste caso, o consenso da FactSet era de ganho bem mais expressivo, de 2,4%.

A Eurostat também revisou os dados de produção industrial de junho, que passaram a mostrar queda mensal de 0,6% e acréscimo anual de 0,7%.

