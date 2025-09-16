Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

O jornal The New York Times criticou, nesta terça-feira (16), um processo de difamação de 15 bilhões de dólares (R$ 79,8 bilhões na cotação atual) movido pelo presidente americano, Donald Trump, e o classificou como uma tentativa flagrante de silenciar o jornalismo independente.

"Este processo não tem fundamento", afirmou o jornal. "Não tem qualquer alegação legal legítima e, em vez disso, é uma tentativa de amordaçar e desencorajar o jornalismo independente. O The New York Times não se deixará influenciar por táticas de intimidação", acrescentou.

© Agence France-Presse