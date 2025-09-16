Primeiro-ministro francês anuncia fim de privilégios vitalícios de ex-chefes de governo

O anúncio do novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, de colocar um fim a alguns benefícios vitalícios de ex-chefes de governo, tem repercussão na imprensa francesa nesta terça-feira (16). Para os jornais, a decisão do líder conservador de concretizar uma de suas primeiras promessas é simbólica, em um momento em que a França precisa apertar o cinto para diminuir o déficit público.

"Vantagens de ex-premiês são cortadas", diz o jornal Le Parisien em sua manchete. O diário afirma ter obtido um documento sobre instruções assinadas por Lecornu para acabar com certos privilégios vitalícios de antigos chefes de governo. No último fim de semana, o novo primeiro-ministro já havia revelado sua intenção, alegando que "não podemos exigir esforços aos franceses se aqueles que estão na liderança do Estado não o fazem".

O diário destaca entre os benefícios que serão cortados estão o veículo do governo e motorista, até hoje a título vitalício, além do secretariado particular - vantagem da qual podem se beneficiar ex-premiês até 10 anos após o final de suas funções. Cortes também estão previstos na proteção policial de antigos chefes de governo, que a partir de 2026, será avaliada em função das ameaças que sofrem.

No entanto, para o jornal Les Echos, essa não é a grande "ruptura" prometida por Lecornu em seu discurso de posse na semana passada. O diário aponta que, atualmente, a França conta com 17 ex-primeiros-ministros e nem todos utilizam os benefícios.

Segundo os cálculos do diário econômico, quando os cortes nas vantagens entrarem em vigor, o governo economizará € 4 milhões (R$ 25 milhões), enquanto o déficit público da França atualmente ultrapassa € 170 bilhões (R$ 1.065 trilhão).

Premiê "low profile"

O jornal Libération avalia que o governo quer fazer de tudo para tentar vender a imagem de um novo primeiro-ministro "low profile" e reservado, em uma semana que será marcada por um aguardado movimento social, na quinta-feira (18). O diário lembra que Lecornu dá sequência aos encontros com as lideranças partidárias para formar um novo gabinete que não seja censurado.

Os primeiros passos do novo premiê não parecem convencer os franceses: segundo uma pesquisa divulgada pelos intitutos Ipsos-BVA no domingo (14), Lecornu conta com apenas 16% de opiniões favoráveis.