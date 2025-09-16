Topo

Presidente do conselho da Nestlé deixará cargo após demissão de presidente-executivo

16/09/2025 14h34

(Reuters) - A Nestlé informou nesta terça-feira que o presidente do conselho de administração, Paul Bulcke, decidiu deixar o cargo, dias depois que a gigante do setor de alimentos demitiu abruptamente seu presidente-executivo Laurent Freixe por não revelar um relacionamento amoroso com uma subordinada.

Bulcke será sucedido pelo vice-presidente do conselho, Pablo Isla, a partir de 1º de outubro. Ele deveria deixar o cargo apenas em abril de 2026.

"Este é o momento certo para eu me afastar e acelerar a transição planejada", disse Bulcke.

O Financial Times informou na semana passada que os investidores da Nestlé haviam solicitado que Bulcke deixasse o cargo devido à saída de um segundo presidente-executivo em pouco mais de um ano.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)

