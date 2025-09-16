Topo

Notícias

Posse dos novos diretores da Aneel e ANM é oficializada em cerimônia no MME

Brasília

16/09/2025 11h55

A posse dos novos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Agência Nacional de Mineração (ANM) foi oficializada na manhã desta terça-feira, 16. A cerimônia referenda Gentil Nogueira e Willamy Frota como os dois novos diretores do primeiro órgão e José Fernando Gomes como o novo diretor do segundo.

O evento contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Gentil Nogueira atuou antes como Secretário Nacional de Energia Elétrica no MME. Ele é servidor de carreira da Aneel e já atuou como Superintendente de Fiscalização do Serviços de Geração ou Coordenador de Regulação dos Serviços de Geração, por exemplo.

Em seu discurso, Gentil fez um alerta para o aumento de custo de energia para os consumidores e defendeu a "superação de ineficiências" no setor, além do aumento da competitividade das fontes de geração.

Já Willamy Moreira Frota atuou em empresas do grupo Eletrobras, exercendo funções de gerências, superintendências, diretorias técnicas, diretor-presidente e conselheiro de administração.

O novo diretor da Aneel é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade de Brasília (UnB), além de ter doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Para a ANM, o novo diretor é graduado em gestão de negócios e com passagem pela Vale, pelo governo do Pará e pela presidência da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

