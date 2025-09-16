Topo

Notícias

Porto do Açu realiza primeira exportação de carga agrícola de MT

16/09/2025 12h32

São Paulo, 16 - O Porto do Açu, localizado no norte do Estado do Rio de Janeiro, realizou a primeira exportação de carga agrícola proveniente de Mato Grosso neste mês. Ao todo, 25 mil toneladas de milho não transgênico, do leste de Mato Grosso, foram embarcadas para a Europa, informou o porto, em operação desde 2014, e administrado pela Porto do Açu Operações, uma parceria entre a Prumo Logística (controlada pelo EIG) e o Porto de Antuérpia-Bruges Internacional.A movimentação foi realizada no Terminal Multicargas (T-Mult) do Porto do Açu, que já movimentou cerca de 20 diferentes tipos de carga desde o início de sua operação. Para manter suas características, o milho não transgênico não pode ter contato com grãos transgênicos nos armazéns, informou a empresa. Nesse sentido, atualmente, o T-Mult tem dois armazéns cobertos em área alfandegada, com capacidade estática total de 60 mil toneladas. E outros dois armazéns na retro área do terminal, com a mesma capacidade.O início das exportações de milho de Mato Grosso reforça a estratégia do Porto do Açu de se consolidar como nova rota logística para o agronegócio brasileiro, explicou a empresa. O Açu iniciou sua atuação no segmento em 2020, com a instalação de um galpão para operação de fertilizantes, num contexto em que o Rio de Janeiro tinha pouca participação nos fluxos do agronegócio nacional. Desde então, ampliou sua infraestrutura com um armazém dedicado ao agro e avança na instalação de uma unidade misturadora de fertilizantes.Entre os próximos projetos estão um terminal de grãos, que poderá ser integrado a uma unidade esmagadora, e a perspectiva de instalar uma planta de fertilizantes nitrogenados conectada ao fornecimento de gás natural. No longo prazo, o acesso ferroviário poderá elevar a competitividade das operações, já que grãos e fertilizantes têm forte vocação para esse modal."A abertura desse novo corredor logístico para o escoamento do cargas de Mato Grosso é um passo importante para aumentarmos a eficiência no transporte de grãos brasileiros. No Açu temos flexibilidade para desenvolver soluções logísticas sob medida, com uma operação 100% privada que garante confiabilidade, eficiência e segurança. Além disso, oferecemos tempos mínimos de espera para atracação, pranchas acima da média do mercado e agilidade no atendimento rodoviário", disse na nota o diretor comercial e de terminais do Porto do Açu, João Braz.

