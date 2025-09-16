Por que delegada será julgada separada do marido que matou gari em BH

A delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Lamego Balbino, esposa de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, não será julgada na mesma ação criminal do marido. A decisão é da juíza sumariante do 1º Tribunal do Júri da capital, Ana Carolina Rauen Lopes de Souza.

O que aconteceu

Juíza acolheu pedido do Ministério Público e desmembrou a ação que cita Ana Paula do processo que vai julgar Renê. Delegada havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade "ceder/emprestar", por prevaricação. Foi a arma dele que o empresário usou para matar Laudemir.

Desmembramento possibilita acordo de não persecução penal que pode ser assinado pela delegada. O caso dela será remetido para uma das varas criminais de Belo Horizonte, competente para processar e julgar crimes comuns. As infrações imputadas a ela possuem penas mínimas que não ultrapassam quatro anos, cometidas sem violência ou grave ameaça, o que, em tese, viabiliza proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ela se declare culpada das acusações.

Caso assine o acordo, a delegada não será processada criminalmente. Como penas previstas para quem firma o acordo de não persecução penal estão prestação de serviços públicos ou pagamento de multa.

Ana Paula também é investigada na esfera administrativa da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. Nesse caso, o inquérito ainda não foi concluído e ela pode sofrer desde advertência à suspensão, ou até mesmo perder o cargo de delegada.

Defesa de Ana Paula afirma que decisão da Justiça em desmembrar os casos foi correta. Ao UOL, o advogado Leonardo Avelar Guimarães afirmou estar "de acordo com a decisão porque os fatos apontados no indiciamento contra ela, além de não estarem demonstrados, nada têm a ver com o que se apura no processo relativo ao homicídio".

Guimarães afirma que Ana Paula não tem relação com o crime cometido pelo marido. "Ela não é partícipe e muito menos coautora de quaisquer dos crimes imputados nesse processo. Logo, corretíssima a decisão de desmembramento em relação à sua situação jurídica. A Dra. Ana Paula Balbino, agora, poderá se defender adequadamente em processo próprio".

Promotoria ainda não propôs o acordo de não persecução penal, segundo o advogado. Questionado se a delegada pretende assinar o acordo, Leonardo também ressaltou que só irá se manifestar sobre esse tema em outra ocasião, "sobretudo porque até o momento Ana Paula ainda não se defendeu adequadamente e nem teve a oportunidade de esclarecer os fatos usados para o seu indiciamento".

Empresário vira réu

Renê Silva foi preso por matar um gari em BH Imagem: Reprodução de redes sociais

Renê, que já havia confessado o assassinato, agora é réu e será julgado por quatro crimes. Ana Carolina Rauen Lopes de Souza aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e ele vai responder por homicídio triplamente qualificado, ameaça, fraude processual e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento dentro da cadeia.

Defesa da família de Laudemir disse ter recebido "com confiança" a decisão da Justiça em acolher a denúncia contra Renê. "Esse é um passo fundamental para que este crime hediondo seja devidamente seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Reafirmo meu compromisso de seguir acompanhando cada fase do processo ao lado da família, sem medir esforços, até que todos os responsáveis sejam responsabilizados e punidos com o rigor da lei", disse ao UOL Tiago Lenoir.

Lenoir também disse que mantem "diálogo institucional com a promotoria competente" sobre a proposta de acordo a ser assinada por Ana Paula. O advogado ressaltou que "um dos pressupostos legais para a celebração de tal acordo é a confissão da acusada e a reparação dos danos causados à vítima, neste caso, a família de Laudemir".

Procurada, a defesa de Renê alegou que ainda não foi notificada da decisão.

Entenda as acusações contra Renê

Renê responderá por homicídio triplamente qualificado com três qualificadoras: motivo fútil, meio que impossibilitou a defesa da vítima e perigo comum por ter atirado em via pública, residencial e em horário de intenso movimento.

Antes de matar Laudemir, Renê ameaçou a motorista do caminhão do lixo e também responderá por isso. Ele estava de posse da arma da esposa, embora não tenha permissão para o uso desse tipo de armamento.

Fraude processual por suposta tentativa de enganar a polícia. Ainda segundo a promotoria, ele pediu à esposa para que entregasse arma diferente daquela usada no crime. Ana Paula, porém, não atendeu ao pedido do marido.

Promotoria prevê que uma decisão definitiva do caso seja tomada no prazo de um ano. "Acredito que, talvez, em menos de um ano, nós possamos ter talvez uma decisão de pronúncia, se houver prova para tanto", esclareceu o promotor Claudio Barros na semana passada.