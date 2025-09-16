Por que corredoras sofrem mais com lesões ósseas silenciosas?
Elas treinam duro, acumulam quilômetros semana após semana e, de repente, surge uma dor insistente no quadril ou na canela. Ao consultar um médico, o diagnóstico é sério: fratura por estresse.
Esse tipo de lesão óssea, cada vez mais comum entre corredoras e atletas mulheres de esportes de impacto, é considerado "silencioso" porque se instala aos poucos, sem alarde, e pode afastar do esporte por meses.
Mas por que as mulheres estão mais vulneráveis?
O papel dos hormônios e da estrutura corporal
O ortopedista e traumatologista Ricardo Soares, especialista em cirurgia do joelho do Hospital Ortopédico AACD, explica que a origem do problema é multifatorial.
"Os fatores que levam a uma maior prevalência de lesão óssea por impacto se dão pela menor densidade óssea das mulheres de maneira geral, associado com fatores hormonais, como variações do estrogênio, que comprometem a remodelação óssea", afirma. A remodelação óssea é o processo contínuo no qual o tecido ósseo antigo é substituído por um novo, aumentando a produção e diminuindo a reabsorção óssea.
Durante o ciclo menstrual, por exemplo, os níveis de estrogênio oscilam, deixando os ossos temporariamente mais frágeis durante a menstruação. Já na menopausa, a queda crônica desse hormônio acelera a perda de massa óssea.
O estrogênio e a progesterona ajudam a inibir a reabsorção do tecido ósseo e a estimular a renovação dos ossos. Quando esses hormônios caem, como na pós-menopausa ou em casos de amenorreia [ausência de menstruação em idade reprodutiva], os ossos ficam mais suscetíveis a fraturas. Mariana Lopes, endocrinologista do Hospital da Bahia.
Além do fator hormonal, diferenças anatômicas também pesam. Mulheres tendem a ter maior anteversão femoral (torção anormal do colo do fêmur para dentro), pelve mais larga e joelhos valgos (que se curvam para dentro e deixam tornozelos mais afastados), características que alteram a distribuição de carga durante a corrida. Some-se a isso uma menor massa muscular média —e, portanto, menor capacidade de absorção de impacto— e o esqueleto feminino fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
Quando a corrida sobrecarrega
As fraturas por estresse ocorrem justamente pela repetição de microtraumas. Ossos como pelve, sacro e colo do fêmur são particularmente vulneráveis, pois concentram carga, têm vascularização limitada e se recuperam mais lentamente.
Um estudo recente publicado na BMJ Open Sport & Exercise Medicine e conduzido pelo fisioterapeuta esportivo José Roberto de Souza Júnior, coordenador do curso de fisioterapia do UDF (Centro Universitário do Distrito Federal), analisou a biomecânica de corredoras com e sem histórico de fratura. O achado foi intrigante: corredoras com histórico de fratura em regiões proximais, como sacro, pelve e colo do fêmur, apresentavam menor cadência (menos passos por minuto) e maior deslocamento vertical do corpo durante a corrida comparadas a atletas sem histórico de fratura por estresse.
Na prática, isso significa mais tempo no ar e aterrissagens mais distantes. "Esse padrão de corrida está associado a maior impacto, maior exigência dos músculos glúteos e a forças de contato mais elevadas sobre o quadril. Em conjunto, esses aspectos podem aumentar a sobrecarga às estruturas ósseas proximais e elevar o risco de fraturas por estresse", detalha Souza Júnior.
Tríade da atleta: quando energia, hormônios e ossos entram em colapso
Outro fator crítico é o chamado déficit energético. Mulheres que treinam muito, mas não ingerem calorias suficientes, podem entrar em desequilíbrio hormonal. Esse quadro está na base da chamada "Tríade da Atleta": baixa disponibilidade energética, disfunções menstruais e perda de densidade mineral óssea.
Segundo Mariana Lopes, esse círculo vicioso explica boa parte das fraturas silenciosas em corredoras. "Elas gastam muito mais do que consomem, o que reduz o percentual de gordura corporal. O organismo responde reduzindo a produção de estrógeno, o que pode levar a interrupção do ciclo menstrual e a diminuição da densidade óssea", explica.
Por conta disso, de acordo com a endocrinologista, algumas atletas, principalmente as de alto rendimento, acabam necessitando de suplementação para garantir uma ingestão adequada de nutrientes.
Sinais de alerta e diagnóstico precoce
Os primeiros indícios de que algo não vai bem são discretos: dor localizada durante o treino, inchaço local e queda no desempenho. Se ignorados, podem evoluir até a fratura completa.
O diagnóstico precoce é feito por ressonância magnética —considerada padrão ouro— e por testes funcionais, como análise biomecânica, da marcha, de força e de equilíbrio muscular.
Como prevenir
A prevenção passa por múltiplas frentes:
Progressão gradual no treino;
Fortalecimento muscular;
Recuperação adequada;
Nutrição equilibrada, incluindo ingestão suficiente de cálcio, vitamina D, ferro, proteína e gorduras boas;
Monitoramento hormonal (como estrogênio, progesterona e PTH);
Sono de qualidade (entre sete e nove horas por noite).
No campo da técnica, segundo José Roberto de Souza Júnior, dar passos mais curtos já reduz o salto da corrida e consequentemente o impacto e a sobrecarga nas estruturas ósseas. Para isso, aumente levemente a quantidade de passos por minuto.
Ele destaca ainda que o acompanhamento fisioterapêutico vai muito além de tratar lesões. "A avaliação biomecânica permite analisar variáveis como o padrão de contato com o solo, os ângulos do tronco, quadril, joelho, tornozelo e pé, além da quantidade de passos por minuto. Essas variáveis estão relacionadas ao impacto durante a corrida."
Realizar essa análise antes do surgimento de sintomas, de acordo com o fisioterapeuta, possibilita reduzir o risco de novas lesões, o que é especialmente relevante considerando que o histórico prévio é o principal fator de risco para recorrência.
Como é feito o tratamento da fratura
Na fase inicial da reabilitação, é indicado repouso e retirada de carga. Nesse momento, o protocolo é o controle da dor com analgésicos, fisioterapia com ênfase para analgesia e exercícios de isometria.
Para retorno gradual, fisioterapeutas lançam mão de exercícios resistidos para quadris e core, atividades de baixo impacto (como ciclismo e natação) e progressão gradual até a corrida. Exercícios pliométricos, que envolvem diferentes tipos de saltos com cargas próximas às da corrida, também são importantes pois ajudam a preparar os ossos para voltar a suportar impacto.