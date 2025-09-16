Topo

Notícias

PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara

16/09/2025 18h34

Reação

Do lado governista, a reação contra a manobra em favor de Eduardo Bolsonaro já está sendo preparada. De acordo com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), a "medida é um absurdo" e deve ensejar ações no Plenário da Câmara, na própria Mesa Diretora e até no Judiciário.

Na semana passada, o líder da bancada petista já havia feito uma representação criminal no STF em que pede a prisão preventiva do deputado Eduardo Bolsonaro, além do bloqueio imediato de salários e verbas parlamentares pagos irregularmente ao parlamentar que se encontra há meses ausente do país. O fundamento é justamente o lobby de Eduardo em favor das sanções norte-americanas sobre exportações brasileiras para fazer pressão contra o julgamento do pai. 

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ativistas anti-Trump projetam fotos relacionadas com caso Epstein no castelo de Windsor

Futura/Apex Partners: metade avalia economia como ruim, mas sobe percepção positiva

Futura/Apex Partners: Lula lidera cenários de 1º turno em 2026, mas aparece atrás no 2º turno

Futura/Apex Partners: Avaliação negativa do governo Lula cresce e chega a 47,9% em setembro

Bolsonaro está isolado em quarto com revista para evitar entrada de celular

Sobe para 17 o número de mortos em explosão de caminhão-tanque no México

AIEA diz que foram registrados bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia

Tucanos, tartarugas e macacos resgatados em megaoperação contra tráfico de animais

Anvisa proíbe venda de azeite Los Nobles e de suplemento alimentar

Wall Street fecha em queda antes da decisão do Fed sobre juros nos EUA

Qarabag surpreende e vence Benfica (3-2) de virada na Champions