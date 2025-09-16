'Pior Congresso da história', diz Ricardo Kotscho sobre PEC da Blindagem

O Congresso Nacional vive seu pior momento na história do Brasil com corporativismo e impunidade dominando as discussões, avaliou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Para Kotscho, a chamada PEC da Blindagem, que exige autorização da Câmara ou do Senado para investigar parlamentares, reflete um ambiente em que interesses próprios se sobrepõem ao interesse público. Ele critica a falta de consenso até mesmo no PT para barrar medidas que considera prejudiciais à sociedade.

Nessa hora não tem esquerda, direita, governo, oposição. O Congresso corporativo quer só defender os seus próprios interesses. E é cada vez pior. Fazem isso à luz do dia. Falamos há pouco da fraqueza do presidente da Câmara, Hugo Motta, que não se recuperou até hoje após o motim. Mas estamos vendo a fraqueza do governo no Congresso.

Como é que pode o PT não fechar a questão contra esse pacote, que falam em blindagem, mas é na verdade impunidade? Como é que pode pedir para a Câmara ou para o Senado autorizar a investigação de deputados? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A pessoa será investigada e avisa antes. Aí a Câmara fala 'esse aí não pode ser investigado'. É vergonhoso, mistura todo mundo. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O comentarista também critica o orçamento secreto, afirmando que o tema reforça o distanciamento entre o Congresso e os interesses do país.

A mesma coisa vale também para o orçamento secreto. Deputados e senadores de todos os partidos querem mamar nessa teta. Um ministro do STF está combatendo praticamente sozinho. Estamos assistindo a essa coisa absurda. Não há um assunto em discussão hoje na Câmara que seja de interesse do país.

Até agora não entrou a discussão sobre pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês de serem isentas do Imposto de Renda. Até hoje não terminaram de votar a regulamentação da reforma tributária. Esse é o pior Congresso que nós já tivemos na história. O Hugo Motta, quando tomou posse, citou várias vezes o Ulysses Guimarães, que deve estar se revirando na tumba. É uma tremenda vergonha para o país. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

'Tarcísio queimou a largada', avalia Kotscho sobre defesa de anistia a Bolsonaro

Ricardo Kotscho avalia que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se isola politicamente e repete erros estratégicos ao defender anistia a Bolsonaro e desafiar o STF, perdendo força no campo da direita.

Já esteve melhor. O Tarcísio está fazendo uma bobagem atrás da outra, queimando a largada dele. Ele está sozinho no campo da direita e não tem adversário, os outros são todos nanicos. Ele está fazendo muita besteira, um em cima da outra. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: