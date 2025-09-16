Philips Walita, Dako, WAP: fritadeiras têm desconto no Dia de Ofertas UOL

Procurando uma fritadeira para te ajudar com as refeições no dia a dia? No Dia de Ofertas UOL, é possível encontrar descontos em marcas como Philips Walita, Dako, Oster e WAP.

Os produtos prometem facilidade e praticidade na hora do preparo dos alimentos. Confira os produtos que estão em promoção:

Possui capacidade total de 6,2 litros, permitindo preparar até 1,2 kg de alimentos

Tem tela sensível ao toque e sete predefinições: petiscos congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados

Inclui a função manter aquecido e tem ajuste de temperatura de 80 a 200 graus

Possui timer e desligamento automático

Pode ser controlada à distância através do App HomeID ou pela assistente de voz Alexa

Tem a tecnologia RapidAir, com formato de estrela no fundo do cesto, que garante a circulação ideal de ar quente

Possui ajuste de temperatura de 80 a 200 graus e timer de até 60 minutos

Tem capacidade de 9 litros e 1500W de potência

Possui visor transparente que permite acompanhar o preparo dos alimentos

Vem com prateleira e grelha com alturas ajustáveis

Tem capacidade de 4,6 litros e design compacto

Possui revestimento interno antiaderente

Vem com grelha removível para facilitar a limpeza

Possui cesto e refratário com dupla camada de revestimento antiaderente e vem com uma chapa que permite fazer até churrasco

Tem a tecnologia Smokless, que permite preparar refeições em ambientes internos sem fumaça

Possui 12 funções, como fritar, assar, gratinar, desidratar, cozinhar lentamente, preparar pratos na chapa, fazer ensopados, cozinhar a vapor e manter seus pratos aquecidos, por exemplo

Conta com desligamento automático com aviso sonoro após o término do processo de cozimento

Possui capacidade de 12 litros

Tem porta removível e lavável, facilitando a limpeza

É 5 em 1: frita, desidrata, reaquece, descongela e assa

Combina as funções de descongelar e reaquecer de um micro-ondas com as tecnologias de uma air fryer

Com capacidade de 6 litros, a fritadeira é 4 em 1: frita, desidrata, descongela e reaquece

Possui visor 360, permitindo acompanhar o progresso das receitas sem abrir a gaveta

Tem alerta de agitação, que avisa quando os ingredientes precisam ser mexidos

Tem capacidade de 5 litros

Possui painel digital e desligamento automático

Tem ajuste de temperatura de 80 a 200 graus

