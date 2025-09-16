Topo

Notícias

Philips Walita, Dako, WAP: fritadeiras têm desconto no Dia de Ofertas UOL

Fritadeiras da Philips Walita, Dako, WAP e Oster estão com desconto no Dia de Ofertas UOL - Divulgação
Fritadeiras da Philips Walita, Dako, WAP e Oster estão com desconto no Dia de Ofertas UOL Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 11h00

Procurando uma fritadeira para te ajudar com as refeições no dia a dia? No Dia de Ofertas UOL, é possível encontrar descontos em marcas como Philips Walita, Dako, Oster e WAP.

Os produtos prometem facilidade e praticidade na hora do preparo dos alimentos. Confira os produtos que estão em promoção:

  • Possui capacidade total de 6,2 litros, permitindo preparar até 1,2 kg de alimentos
  • Tem tela sensível ao toque e sete predefinições: petiscos congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados
  • Inclui a função manter aquecido e tem ajuste de temperatura de 80 a 200 graus
  • Possui timer e desligamento automático
  • Pode ser controlada à distância através do App HomeID ou pela assistente de voz Alexa

  • Possui capacidade total de 6,2 litros, permitindo preparar até 1,2 kg de alimentos
  • Tem a tecnologia RapidAir, com formato de estrela no fundo do cesto, que garante a circulação ideal de ar quente
  • Possui ajuste de temperatura de 80 a 200 graus e timer de até 60 minutos
  • Tem capacidade de 9 litros e 1500W de potência
  • Possui visor transparente que permite acompanhar o preparo dos alimentos
  • Vem com prateleira e grelha com alturas ajustáveis
  • Tem capacidade de 4,6 litros e design compacto
  • Possui revestimento interno antiaderente
  • Vem com grelha removível para facilitar a limpeza
  • Possui cesto e refratário com dupla camada de revestimento antiaderente e vem com uma chapa que permite fazer até churrasco
  • Tem a tecnologia Smokless, que permite preparar refeições em ambientes internos sem fumaça
  • Possui 12 funções, como fritar, assar, gratinar, desidratar, cozinhar lentamente, preparar pratos na chapa, fazer ensopados, cozinhar a vapor e manter seus pratos aquecidos, por exemplo
  • Conta com desligamento automático com aviso sonoro após o término do processo de cozimento
  • Possui capacidade de 12 litros
  • Tem porta removível e lavável, facilitando a limpeza
  • É 5 em 1: frita, desidrata, reaquece, descongela e assa
  • Combina as funções de descongelar e reaquecer de um micro-ondas com as tecnologias de uma air fryer
  • Com capacidade de 6 litros, a fritadeira é 4 em 1: frita, desidrata, descongela e reaquece
  • Possui visor 360, permitindo acompanhar o progresso das receitas sem abrir a gaveta
  • Tem alerta de agitação, que avisa quando os ingredientes precisam ser mexidos
  • Tem capacidade de 5 litros
  • Possui painel digital e desligamento automático
  • Tem ajuste de temperatura de 80 a 200 graus

Live Dia de Ofertas UOL

Hoje, às 14h, o Guia de Compras UOL apresenta uma live shop especial com ofertas exclusivas em produtos de diversas categorias. Apresentado por Evelyn B. Marques, o programa terá cupons de desconto em eletrodomésticos, celulares, tênis, produtos de beleza e muito mais. Não perca!

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Gleisi diz que novas ameaças do governo Trump confirmam 'traição' de Bolsonaro

Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

Rubio visita sítio arqueológico de Jerusalém em apoio às reivindicações de Israel

Trump diz que Hamas estará "em grandes apuros" se reféns forem usados como escudos humanos

Morre Robert Redford, lenda de Hollywood

Litoral de SP vive escalada de violência desde morte de soldado da Rota e operações da PM

Processado por Trump, The New York Times denuncia tentativa de 'amordaçar' o jornalismo independente

Camada de ozônio 'está se recuperando' e deve se recompor até 2050, indica ONU

Ex-delegado morto em SP escapou de assalto e de pelo menos 4 atentados

Criticado por bolsonaristas, Valdemar recua de fala sobre planejamento de golpe: 'eu errei'

Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove