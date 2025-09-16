Ruy Ferraz: Derrite diz confiar na polícia de SP e dispensa ajuda da PF

O diretor técnico-científico da Polícia Federal, Roberto Reis Monteiro Neto, afirmou hoje que o órgão tem duas bases de dados que podem agilizar as investigações sobre a autoria do assassinato do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz.

O que aconteceu

Sistema Nacional de Análise Balística e o Banco de Perfis Genéticos da PF podem ajudar, afirmou diretor. Ele falou sobre o caso em entrevista ao canal GloboNews.

Enquanto o banco genético armazena perfis de DNA, o sistema balístico guarda dados de mais de 100 mil armas. No momento em que um tiro é disparado, o cano da arma deixa ranhuras no estojo da munição. Essas ranhuras são uma espécie de "assinatura", que pode ser comparada na perícia.

Esse sistema é capaz de cruzar de forma automática esse perfil [balístico] com os perfis existentes dentro da base; Ele vai poder dizer se esses estojos e projéteis já foram usados em algum outro crime, que é possível que haja uma correlação e que o sistema é capaz de fazer isso.

Roberto Reis Monteiro Neto, à Globonews

Diretor-geral do órgão e o Superintendente Regional da PF em São Paulo ofereceram ajuda ao secretário Guilherme Derrite. Ligações feitas por Andrei Rodrigues e por Rodrigo Sanfurgo foram confirmadas pelo próprio secretário durante o velório de Ruy.

Derrite agradeceu a oferta, mas disse que "o estado está amplamente qualificado para atuar no caso". "Eu quero deixar consignado publicamente mais uma vez a confiança que nós temos nas instituições aqui do estado de São Paulo, em especial o trabalho investigativo da Polícia Civil", afirmou.

O secretário também disse que poderia solicitar ajuda em momento oportuno. "A Resposta vai acontecer integralmente e mais rápida possível", disse o secretário.

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.