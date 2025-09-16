Topo

Notícias

Petróleo sobe por ataques ucranianos e possíveis sanções contra Rússia

16/09/2025 16h53

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (16), diante do temor dos operadores de um aumento dos ataques ucranianos contra infraestruturas petrolíferas russas, o que poderia reduzir a oferta.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, subiu 1,53%, para 68,47 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate, com vencimento em outubro, experimentou um aumento de 1,93%, para 64,52 dólares.

"Os ataques ucranianos contra as infraestruturas russas começam a se acumular", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

"Isso poderia reduzir potencialmente a produção de petróleo russo [...] e poderíamos acabar perdendo parte desse abastecimento no mercado mundial", acrescentou o analista.

A Rússia informou na sexta-feira (16) que havia derrubado 221 drones ucranianos, um dos ataques mais importantes de Kiev em três anos e meio de ofensiva russa.

O porto de Primorsk, o lugar mais importante para exportação de petróleo russo, teria sido um dos alvos, segundo várias fontes.

No dia seguinte, um drone ucraniano se chocou contra outro dos maiores complexos de refinaria russos.

"O prêmio de risco geopolítico, que costuma vir do Oriente Médio, se viu hoje em dia muito amplificado pela situação na Rússia", resumiu Kilduff.

Paralelamente, os operadores seguem avaliando um possível endurecimento das sanções contra a Rússia, depois que o presidente americano, Donald Trump, afirmou que está disposto a penalizar mais duramente Moscou com a condição de que os demais países da Otan deixem de comprar petróleo russo.

Também sugeriu a esses países que considerassem aumentar substancialmente as tarifas alfandegárias à China para que Pequim diminua seu apoio à Rússia.

ni/tmc/def/db/mar/rpr/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Justiça Eleitoral do Ceará rejeita prisão de Ciro Gomes por ofensas a prefeita

Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA planeja quase dobrar seu efetivo

Promotores vão pedir pena de morte para suspeito de assassinar Charlie Kirk

Frete rodoviário cai 0,54% em agosto, mostra IFR

2º suspeito de envolvimento no assassinato de ex-delegado-geral é identificado pela polícia

Itália aprova extradição para Alemanha de suspeito de sabotar gasoduto Nord Stream

Petróleo sobe por ataques ucranianos e possíveis sanções contra Rússia

Moraes manda PGR opinar sobre atuação de Tarcísio por anistia a Bolsonaro

Morte de adolescente de 15 anos em parque aquático no interior de SP é investigada pela polícia

EUA emitiu 'alguns' vistos para delegação do Brasil ir à Assembleia Geral da ONU, diz Vieira

Bolsonaro volta a hospital em Brasília após se sentir mal, diz Flávio