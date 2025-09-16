Petróleo sobe por ataques ucranianos e possíveis sanções contra Rússia

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira (16), diante do temor dos operadores de um aumento dos ataques ucranianos contra infraestruturas petrolíferas russas, o que poderia reduzir a oferta.

A cotação do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, subiu 1,53%, para 68,47 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate, com vencimento em outubro, experimentou um aumento de 1,93%, para 64,52 dólares.

"Os ataques ucranianos contra as infraestruturas russas começam a se acumular", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

"Isso poderia reduzir potencialmente a produção de petróleo russo [...] e poderíamos acabar perdendo parte desse abastecimento no mercado mundial", acrescentou o analista.

A Rússia informou na sexta-feira (16) que havia derrubado 221 drones ucranianos, um dos ataques mais importantes de Kiev em três anos e meio de ofensiva russa.

O porto de Primorsk, o lugar mais importante para exportação de petróleo russo, teria sido um dos alvos, segundo várias fontes.

No dia seguinte, um drone ucraniano se chocou contra outro dos maiores complexos de refinaria russos.

"O prêmio de risco geopolítico, que costuma vir do Oriente Médio, se viu hoje em dia muito amplificado pela situação na Rússia", resumiu Kilduff.

Paralelamente, os operadores seguem avaliando um possível endurecimento das sanções contra a Rússia, depois que o presidente americano, Donald Trump, afirmou que está disposto a penalizar mais duramente Moscou com a condição de que os demais países da Otan deixem de comprar petróleo russo.

Também sugeriu a esses países que considerassem aumentar substancialmente as tarifas alfandegárias à China para que Pequim diminua seu apoio à Rússia.

