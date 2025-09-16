Topo

Petrobras contrata Engeman para reiniciar produção em fábricas de fertilizantes do Nordeste

16/09/2025 10h16

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras contratou a Engeman para serviços de operação e manutenção das fábricas de fertilizantes nitrogenados na Bahia e em Sergipe, permitindo que haja uma retomada das unidades paralisadas há anos, afirmou a petroleira nesta terça-feira, em nota.

O contrato terá duração de até cinco anos e "representa mais um importante marco na retomada da Petrobras ao setor de fertilizantes, desta vez na região Nordeste", segundo a Petrobras.

A previsão é que a posse das fábricas para a Petrobras seja restabelecida no mês que vem, prazo no qual a Unigel desmobilizará suas equipes e realizará demais processos do encerramento do arrendamento.

(Por Marta Nogueira)

