Petrobras conclui licitação de operação e manutenção para retomada das FAFENs Bahia e Sergipe

16/09/2025 11h37

A Petrobras informou nesta terça-feira, 16, que concluiu a licitação para contratação de serviços de operação e manutenção (O&M) das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados da Bahia e Sergipe (FAFEN-BA e FAFEN-SE). O retorno das operações está previsto para acontecer até o final deste ano.

O contrato com a empresa Engeman, para retomada das atividades das unidades localizadas em Camaçari (BA) e Laranjeiras (SE), terá duração de até cinco anos.

"A previsão é que a posse para a Petrobras seja restabelecida no mês que vem, prazo no qual a Unigel desmobilizará suas equipes e realizará demais processos do encerramento do arrendamento", diz a empresa por meio de nota.

Na FAFEN-BA, serão produzidas amônia, ureia perolada e ARLA-32, em contrato que ainda inclui a operação dos Terminais Marítimos de Amônia e Ureia no Porto de Aratu, em Candeias, na Bahia. Já na FAFEN-SE, serão produzidas amônia, ureia perolada e ureia granulada.

A estatal diz que o contrato, assinado no dia 12, vai gerar cerca de 800 empregos diretos e indiretos para atender as duas fábricas (com priorização da mão de obra local), e "representa mais um importante marco na retomada da Petrobras ao setor de fertilizantes, desta vez na região Nordeste".

