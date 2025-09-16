'Limpa bem': aspirador robô da WAP está com 15% de desconto; confira

Para quem busca um robô aspirador versátil, uma boa notícia: o modelo WAP Robot W100 varre, aspira e passa pano, além de funcionar com assistentes de voz como Alexa e Google Assistant.

O que diz o fabricante

Varre, aspira e passa pano;

Indicado para todos os tipos de pisos;

Com sensores anticolisão e antiqueda;

Baixo nível de ruído;

Filtro lavável;

Potência de 1000 wats;

Com controle remoto com funções pré-programada;

Possui aplicativo para controlar pelo celular;

Possui rodas emborrachadas;

Possui recipiente duplo, para água e pó;

Até 2h40 de autonomia de bateria;

Compatível com Alexa ou Google Assistant.

O que diz quem comprou

O robô aspirador Robot W1000 teve mais de 100 vedas registradas no mês passado na Amazon e recebeu nota média de 4,3 (do máximo de 5) entre mais de 350 avaliações.

As funções são simples de programar, pode ser acionado por controle remoto, Alexa ou Google Home. Tem um bom poder de sucção, o uso frequente elimina a poeira de forma satisfatória (...). O mop funciona bem, a água é liberada aos poucos o que controla a umidade no piso. (...) Superou minhas espectativas em termos de praticidade e eficiência. O material usado no produto parece ser de boa qualidade, espero que sua durabilidade seja boa. Sonia

Rápido, prático, limpa muito bem, é mais silencioso do que eu esperava. Chegou rápido. Adorei a compra! Anônimo

Já em uso há um tempo, nâo tenho o que reclamar. Limpa e passa pano bem. Jeronymo Aguiar de Cerqueira

Pontos de atenção

Como ponto negativo, alguns compradores destacaram problemas em o produto fazer o mapeamento do ambiente e voltar para a base sozinho.

Vale a pena. Limpa muito bem. O piso parece até que passou pano. (...) Mas acho que quando ele encontra um problema demora muito a desligar sozinho. Regina W. Barros

Verdade, o mapeamento não funciona e ele nunca acha a base para voltar sozinho se estiver em um cômodo diferente. Mas sim, vale a pena comprar, ele ajuda muito na limpeza desde que vc pegue a dica de colocar ele pra trabalhar em um cômodo por vez. Somente desta forma ele é extremamente eficiente. (...) Daniele

Pelo preço esperava mais. A máquina não encontra a base para recarregar de jeito nenhum. Depois de mais de um mês, já troquei a base de lugar e tentei de tudo, mas o robô só acha se estiver muito perto. Além disso, o sensor é falho para degraus e "adora" ficar preso em ventiladores de pé. Uso todo os dias, passa pano bem e dura bastante, mas tenho que ficar de olho, porque não é tão "inteligente" como venderam. Flávia

