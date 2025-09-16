Pentágono reprime postagens de tropas nas mídias sociais sobre Charlie Kirk

Por Phil Stewart e Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - As Forças Armadas dos Estados Unidos estão tomando medidas disciplinares rápidas contra soldados por causa de publicações nas redes sociais ligadas ao assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, adotando uma política de "tolerância zero" em relação àqueles que, segundo as autoridades norte-americanas, torceram por sua morte.

O Pentágono não informou publicamente quantos membros do serviço militar foram punidos até o momento, mas uma autoridade dos EUA disse à Reuters que provavelmente foram dezenas, uma vez que a liderança militar dos Estados Unidos está adotando uma medida de repressão ordenada pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, que conhecia Kirk pessoalmente.

Kirk, uma celebridade da mídia conservadora de 31 anos, conhecido por sua retórica de extrema-direita, foi morto por um único tiro de rifle durante um evento ao ar livre na semana passada na Utah Valley University.

O firme aliado do presidente norte-americano, Donald Trump, não fazia parte da cadeia de comando das Forças Armadas dos EUA e não tinha nenhuma função oficial no governo do país.

Mas especialistas jurídicos e autoridades norte-americanas afirmam que as tropas dos Estados Unidos não têm os mesmos direitos de liberdade de expressão que os cidadãos privados e podem ser punidas por comentários voltados para o público se os comandantes determinarem que eles violam as disposições do Código Uniforme de Justiça Militar relacionadas à "boa ordem e disciplina".

"NÃO VAMOS tolerar aqueles que comemoram ou zombam do assassinato de um colega americano no Departamento de Guerra", escreveu Sean Parnell, o principal porta-voz do Pentágono, no X, em comentários repostados por Hegseth.

"É uma violação do juramento, é uma conduta imprópria, é uma traição aos americanos que eles juraram proteger e perigosamente incompatível com o serviço militar."

Trump ordenou que o Departamento de Defesa mudasse seu nome para Departamento de Guerra, uma mudança que exigirá ação do Congresso.

O Exército, o Corpo de Fuzileiros Navais e a Marinha não responderam imediatamente quando perguntados pela Reuters se haviam disciplinado tropas norte-americanas por causa de tais publicações nas mídias sociais.

Um porta-voz da Força Aérea disse: "À medida que os comandantes verificam ações inadequadas, eles estão tomando as medidas administrativas e disciplinares necessárias para responsabilizar os membros do serviço".

(Reportagem de Phil Stewart e Idrees Ali)