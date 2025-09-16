Topo

Partido político japonês vai nomear IA como líder

16/09/2025 08h16

Um partido político japonês anunciou nesta terça-feira (16) que nomeará uma Inteligência Artificial (IA) como líder, depois que seu fundador renunciou após os desastrosos resultados obtidos nas últimas eleições. 

A legenda 'Caminho para o Renascimento', criada em janeiro por Shinji Ishimaru, ex-prefeito de uma pequena cidade da região oeste do Japão, não possui um programa político e seus membros são livres para estabelecer as próprias agendas.

Em 2024, Ishimaru ficou inesperadamente em segundo lugar nas eleições para governador de Tóquio graças a uma campanha bem-sucedida online, mas decidiu renunciar à liderança do partido depois que a legenda não conseguiu nenhuma cadeira nas eleições para o Senado deste ano.

"O novo líder será uma IA", declarou em uma entrevista coletiva Koki Okumura, doutorando em pesquisa sobre Inteligência Artificial na Universidade de Kyoto, que se descreveu como assistente do novo líder.

Os detalhes sobre a IA - sobre quando e como implementá-la - ainda não foram decididos, disse o jovem de 25 anos, que será nominalmente o líder do partido.

A IA não determinará as atividades políticas dos membros do partido, mas se concentrará em decisões como a distribuição dos recursos, explicou Okumura, que recentemente venceu as eleições internas para suceder Ishimaru.

Embora tenha atraído a atenção da imprensa japonesa, o Caminho para o Renascimento teve dificuldades para conquistar cadeiras no Parlamento.

Nenhum de seus 42 candidatos venceu as eleições para a Assembleia de Tóquio em junho e seus 10 candidatos também perderam nas eleições do Senado em julho.

A IA está começando lentamente a fazer sua incursão no cenário político mundial. Na semana passada, a Albânia tornou-se o primeiro país a nomear uma ministra gerada por Inteligência Artificial, que será responsável pelas contratações públicas.





