Para Haddad, compromisso da neutralidade fiscal na reforma do IR vai ser mantido

Brasília e São Paulo

16/09/2025 12h40

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, que o compromisso de manter a neutralidade fiscal no projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês deve ser respeitado pelo Congresso Nacional. "Nós encontramos um mecanismo de neutralidade fiscal que foi bem recebido pelo Congresso Nacional. Tanto é verdade que o relatório do deputado Arthur Lira, relator do texto, foi aprovado na comissão por unanimidade", disse Haddad, durante um evento organizado pelo J. Safra.

A proposta do governo para viabilizar a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil é criar uma "alíquota mínima" a ser paga por quem recebe mais do que R$ 1 milhão por ano.

Falando sobre o projeto, Haddad destacou que ele serve para corrigir desigualdades tributárias no País.

O ministro classificou como "inaceitável" o fato de o Brasil estar entre os dez países mais desiguais do mundo. "É uma coisa muito difícil de a gente conviver", disse.

