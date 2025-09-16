Palmeiras visita River pela ida das quartas de final da Libertadores

River Plate e Palmeiras, dois fortes candidatos ao título, abrem o primeiro capítulo do confronto de maior destaque das quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (17), no Estádio Monumental, onde os 'Millonarios' contarão com o apoio de mais de 80 mil torcedores.

Será um duelo entre dois multicampeões: o River Plate conquistou o título pela última vez em 2018, enquanto o Palmeiras comemorou em 2020 e 2021, se tornando um dos destaques do futebol brasileiro no torneio nas últimas seis temporadas.

Mas os dois times têm tido atuações fortes nos últimos anos e também se enfrentaram em confrontos diretos com retrospectos favoráveis para a equipe paulista, que eliminou os argentinos nas semifinais em 1999 e 2020.

Atual líder do torneio Clausura e já nas quartas de final da Copa Argentina, o River encara três competições na reta final do ano, embora o foco seja, é claro, a 'Glória Eterna'.

O River chega para esta partida confiante. Está invicto desde junho, quando foi derrotado pela Inter de Milão na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, e sem derrotas na Libertadores, embora tenha sofrido mais do que deveria nas oitavas de final para eliminar o Libertad, do Paraguai, nos pênaltis.

- Palmeiras embalado -

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chega a Buenos Aires com uma campanha excelente: foi o único time 100% na fase de grupos e obteve um vitória tranquila nas oitavas de final (4 a 0 no placar agregado contra o Universitario do Peru).

No Brasileirão, o 'Verdão' está há dez jogos sem perder e ocupa a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Flamengo mas com um jogo a menos. Além disso, vem cheio de confiança após vencer o Inter de Porto Alegre por 4 a 1 no sábado.

"De fora, sempre tive a imagem do Palmeiras como um time que se transforma na Libertadores. No pouco tempo que estou aqui, vejo a importância deste campeonato para o Palmeiras. Tem um sabor especial, um diferencial", comentou o meia Lucas Evangelista, um dos reforços do time paulista para a disputa do título.

No Monumental, às 21h30 (horário de Brasília), o mais nova reforço palmeirense, o meio-campista Andreas Pereira, contratado junto ao Fulham, também poderá estrear.

- Estreia de Salas é dúvida -

O técnico Marcelo Gallardo, campeão da Copa do Rei em 2015 e 2018 e finalista em 2019, prevê um duelo "acirrado" contra um adversário com a folha salarial mais cara das Américas, segundo o site especializado Transfermarkt.

Seus jogadores foram os que mais chegaram perto de derrotar os times brasileiros na Libertadores, que dominaram o torneio tendo conquistado sete das últimas dez edições.

"Quando dois times como River Plate e Palmeiras se enfrentam, eles também pensam no nosso potencial. É importante jogar com muita inteligência", disse 'El Muñeco'.

O River Plate teve dificuldades ao longo do ano para conseguir um atacante de confiança, um problema que parece ter sido resolvido com a contratação de Maxi Salas, que fará sua estreia na Copa do Rei contra o 'Verdão'.

"Eles se defendem muito bem e são um time forte fisicamente. Não precisam de muito volume para marcar gols. São um time direto, que pode criar perigo com seus atacantes", alertou Gallardo.

A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira, no Brasil. Quem avançar vai enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e LDU nas semifinais.

Prováveis escalações:

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta ou Lautaro Rivero, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Juanfer Quintero ou Juan Portillo - Maxi Salas, Sebastián Driussi. Técnico: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton - Khellven ou Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício ou Andreas Pereira - Felipe Anderson, José Manuel López, Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

str/sa/raa/aam

© Agence France-Presse