'PAC é forma mais republicana de fazer administração pública no País', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 16, que o Programa de Aceleração de Investimentos (PAC) é "a forma mais republicana de fazer a administração pública do País". Ele afirmou que a distribuição de recursos pelo PAC não segue critérios de proximidade política e que o dinheiro não é dividido entre os "amigos do presidente".

"Aqui tem vários deputados de vários partidos unidos, aqui tem secretários teus e tem vários ministros, porque nós encontramos um jeito republicano de governar esse País. O PAC, que você está tendo acesso a ele agora, é a forma mais republicana de fazer administração pública nesse País", disse o presidente em cerimônia com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). "E é muito interessante, porque acho que são raras as vezes em que esse País não foi governado pelos amigos do presidente; a gente aqui não faz distinção de que partido pertence o prefeito ou governador, isso é o que menos nos interessa", completou.

Lula voltou a falar que chamou os governadores no início do mandato para que eles indicassem obras prioritárias para serem incluídas no Novo PAC. Afirmou que, no caso de Estados e municípios "mais pobres", o governo busca incluir os recursos no Orçamento da União, que representam investimentos públicos, enquanto os "mais ricos" são mais incluídos em modalidades de financiamentos, que terão de ser pagos.

O governo federal assinou nesta terça-feira, 16, três contratos no valor total de R$ 770 milhões em investimentos para Belo Horizonte. O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, em reunião de Lula com Damião. Além do prefeito, participaram do encontro os ministros da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, das Cidades, Jader Filho, e dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. O ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e os presidentes do BNDES, Aloizio Mercadante, e da Caixa, Carlos Vieira.

Como o Broadcast Político mostrou, Lula tem tentado se aproximar do prefeito de Belo Horizonte e usa dos investimentos na capital mineira para isso. O objetivo é ter o prefeito como aliado de olho nas eleições de 2026, quando Lula pretende ter um palanque forte para si próprio e para seu candidato ao governo do Estado.

Governo vai anunciar nova seleção de R$ 9,6 bi do PAC para prevenção de desastres

Lula disse que o governo anunciará na quinta-feira, 18, uma nova seleção do Programa de Aceleração de Investimentos (PAC) com R$ 9,6 bilhões voltados a investimentos na prevenção de desastres. Um dos aportes, de R$ 62 milhões, será com dinheiro do Orçamento Geral da União e beneficiará obras de drenagem em Belo Horizonte. Outros R$ 600 milhões em financiamento também serão aportados na capital mineira. O outro é para obras de encostas, com R$ 7,5 milhões do Orçamento da União e R$ 10 milhões em financiamentos.