Ouvidoria da Polícia cobra punição ágil e cautelosa por morte de Ruy Ferraz

A Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo cobrou hoje uma investigação rápida sobre o assassinato do ex-delegado-geral, Ruy Ferraz, para garantir a punição imediata dos responsáveis, a fim de evitar mais mortes.

O que aconteceu

Ouvidoria chamou a morte do ex-delegado de "ato brutal e covarde". Órgão se solidarizou com os familiares e amigos de Ferraz e manifestou "solidariedade aos companheiros de trabalho do policial, que teve uma trajetória notabilizada pelo combate ao crime organizado, em suas diversas modalidades".

Em nota, órgão também pede que a resposta policial seja firme, mas sem abusos, como já ocorreu em operações anteriores na região. A Polícia Civil tem capacidade e inteligência para agir com eficiência, sem violar direitos ou causar novas vítimas inocentes.

Fórum Brasileiro de Segurança Pública classificou o ato como um "atentado brutal e premeditado". Em nota, o órgão diz a morte de Ruy foi feita por "pessoas com treinamento e expertise nesse tipo de ação, que busca retaliar, amedrontar e subjugar as forças de segurança pública, responsáveis por investigações relevantes de combate ao crime e à violência nos últimos anos".

A morte do ex-delegado Rui Ferraz Fontes não pode ficar sem resposta das autoridades, que precisam agir de maneira enérgica, porém técnica. Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Morto a tiros de fuzil

Ruy Ferraz foi morto a tiros de fuzil na noite de ontem em Praia Grande, na Baixada Santista. O crime aconteceu na avenida Doutor de Roberto de Almeida Vinhas, a poucos quilômetros da prefeitura da cidade, onde ele trabalhava.

Criminosos o perseguiram de carro até ele bater em um ônibus e desceram do veículo após o acidente, atirando contra ele em seguida. Imagens obtidas pelo UOL mostram o momento que o delegado tentar fugir dos atiradores em uma Hilux SW4 preta, perde o controle e é assassinado.

Mais de 20 disparos foram feitos em direção ao ex-delegado, segundo o atual delegado-geral de polícia de São Paulo, Artur Dian. Segundo ele, Ruy Ferraz foi atingido nos braços, pernas e no abdômen.

Autoria do crime ainda não foi descoberta, mas ex-delegado teve morte determinada pelo PCC em 2019. A informação consta em uma denúncia do MP-SP, que aponta Ruy como um dos três alvos da facção.

Ordem de morte contra Ruy foi emitida em "retaliação" às transferências de presídio, segundo o MP-SP. Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e outras 15 lideranças da cúpula do PCC cumpriam pena em Presidente Venceslau (SP) quando chegou ordem de transferência para o sistema federal — o que desagradou o comando. Desde então, a liderança nunca retornou ao estado.

SSP lamentou a morte do delegado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse "lamentar, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim".

O carro usado pelos criminosos foi localizado pela polícia. No entanto, até o momento ninguém foi preso.