Com 25% OFF: cupom exclusivo dá desconto extra em roupas do Outlet Hering

Cupom exclusivo do UOL dá desconto em várias peças do Outlet Hering - Divulgação
Cupom exclusivo do UOL dá desconto em várias peças do Outlet Hering Imagem: Divulgação
Colaboração para o Guia de Compras UOL

16/09/2025 13h00

O Guia de Compras UOL selecionou diferentes opções de roupas femininas, masculinas e infantis do Outlet Hering para quem busca novos looks, mas sem gastar muito. Durante o Dia de Ofertas, os consumidores podem utilizar o cupom "UOL25" no site da loja para ganhar um desconto extra de 25% nas peças selecionadas.

Para ajudar a encontrar os melhores modelos, selecionamos camisetas, shorts e regatas, entre outras peças, custando a partir de R$ 29,99. Confira a lista a seguir:

Dyson, Netshoes, WAP: confira as marcas confirmadas no Dia de Ofertas UOL

Prepare o carrinho: 16 de setembro tem Dia de Ofertas UOL!

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

