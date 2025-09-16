Com 25% OFF: cupom exclusivo dá desconto extra em roupas do Outlet Hering

O Guia de Compras UOL selecionou diferentes opções de roupas femininas, masculinas e infantis do Outlet Hering para quem busca novos looks, mas sem gastar muito. Durante o Dia de Ofertas, os consumidores podem utilizar o cupom "UOL25" no site da loja para ganhar um desconto extra de 25% nas peças selecionadas.

Para ajudar a encontrar os melhores modelos, selecionamos camisetas, shorts e regatas, entre outras peças, custando a partir de R$ 29,99. Confira a lista a seguir:

Dia de Ofertas UOL

No dia 16 de setembro acontece a segunda edição do Dia de Ofertas, com descontos exclusivos para leitores do UOL e uma live shop com Evelyn B. Marques. Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

